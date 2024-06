Trump optužio FBI i Bidena da falsificiraju podatke, a onda opet opleo po migrantima

Kao što to često čini, Trump je ilegalne migrante u zemlji prikazao kao opasne i opterećujuće. Tvrdio je, bez navođenja dokaza, da otimaju poslove afroameričkim i latinoameričkim radnicima. Trump ima male izglede osvojiti Philadelphiju, koju je Biden lako osvojio 2020., ali nada se smanjiti razliku u regiji, što je ključno za zbroj u Pennsylvaniji koja se može okrenuti prema republikancima ili demokratima. Trump i Biden sučelit će se u prvoj predsjedničkoj debati 2024. u Atlanti u četvrtak.

“Pod Trumpovom administracijom vratit ćemo zakon, red i sigurnost na naše ulice”, rekao je. Obećanje da će se boriti protiv kriminala bilo je dio veće ponude crncima i Hispanoamerikancima, koji čine više od polovice gradskog stanovništva. Trumpovu kampanju ohrabrile su neke ankete javnog mnijenja koje su pokazale da bi on mogao ojačati kod tih glasača u ovom izbornom ciklusu.

Tijekom zaustavljanja prije skupa u prodavaonici bifteka sa sirom u Philadelphiji, Trump je rekao pristašama da zna koga planira izabrati za potpredsjednika i da će ta osoba vjerojatno biti na debati, pokazao je video koji je na društvenim mrežama objavio glasnogovornik kampanje. Na ranijem događaju u subotu u Washingtonu koji je organizirala konzervativna kršćanska skupina Koalicija vjere i slobode bivši je predsjednik pozvao vjernike da u studenom iziđu na birališta i glasaju za njega posljednji put..

"Kršćani idu u crkvu, ali ne glasaju toliko. Znate kakvu moć imate ako biste glasali", rekao je Trump. "Morate izići i glasati. Samo ovaj put. Za četiri godine ne morate glasati, ok? Za četiri godine nemojte glasati, baš me briga", poručio je. Trump je kratko spomenuo politički osjetljivo pitanje pobačaja, ponovivši svoje stajalište da bi o ograničavanju postupka trebali odlučivati ​​glasači od države do države.

"Kao Ronald Reagan, vjerujem u iznimke za život majke, silovanje i incest", rekao je Trump. "Morate slijediti svoje srce. Morate također zapamtiti da morate dobiti izbore", rekao je.