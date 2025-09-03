Trump se u Bijeloj kući sastaje s predsjednikom Poljske: 'Jasno je što će biti poruka'

Očekuje se da će se razgovori između dvaju predsjednika u srijedu usredotočiti na zastale pregovore o okončanju rata te poljske sigurnosne zabrinutosti, usred znakova da je Trump sve više frustriran ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom jer nije djelovao u smjeru zaustavljanja sukoba.

Predsjednik je ugostio Nawrockog u Bijeloj kući u svibnju te ga podržao u krucijalnom trenutku poljskih predsjedničkih izbora. Nawrocki je mjesec dana kasnije porazio kandidata Tuskove proeuropske i centrističke stranke.

Trump je Nawrockog pozvao nekoliko dana nakon što je stupio na dužnost početkom kolovoza, a potom je intervenirao kako bi osigurao da se on pridruži ključnom telefonskom razgovoru o Ukrajini s europskim vođama umjesto svog suparnika, centrističkog premijera Donalda Tuska .

Trump je u utorak rekao da je "veoma razočaran" Putinom, dodajući da je njegova administracija planirala određene korake kako bi se smanjio broj smrti u ratu.

Nawrockog će primiti u Bijeloj kući u 17 sati, a dvojica vođa će se najprije sastati u Ovalnom uredu prije privatnog ručka, objavila je Bijela kuća.

Poljska, članica NATO-a, dijeli granicu i s Rusijom i s ratom razorenom Ukrajinom.

Charles Kupchan, stručnjak think tanka Vijeće za vanjske odnose (CFR), kazao je da će Nawrocki pozvati Trumpa da se čvrsto usprotivi Putinu i suzdrži od smanjenja broja američkih vojnika u Poljskoj.

"S poljske strane, jasno je što će biti poruka, a to je: 'Nemojte dopustiti da vas Putin izigra, suprotstavite mu se, a mi trebamo ujedinjenu transatlantsku poziciju, ako želimo u Rusiji dobiti kraj rata", kazao je Kupchan.

Očekuje se da će se Nawrocki također zalagati za veću predanost Sjedinjenih Država poljskoj sigurnosti i većem broju vojnika, no to bi moglo biti otežano u vrijeme kada će američka vojska vjerojatno predložiti smanjenje broja vojnika u Europi, dodao je.

Američka vojna prisutnost na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku, ostaje jedno od ključnih pitanja za Varšavu koja traži obećanja o nastavku potpore.

"Bit će to uspjeh njegovog (Nawrockog) posebnog odnosa s pokretom MAGA (Učinimo Ameriku ponovo velikom) i predsjednikom Trumpom, ako Sjedinjene Države povećaju svoju prisutnost u Poljskoj", rekao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski novinarima u utorak.

Trump već dugo podržava Poljsku, hvali njeno vodstvo zbog povećanja izdvajanja za obranu i priznaje da je njen geografski položaj "u tvrdoj četvrti".

No, stručnjaci tvrde da će htjeti da Varšava kupi još više američkog oružja za vlastitu upotrebu i da ga pošalje u Ukrajinu.

Poljska veliki kupac američkog oružja

Poljska je velik kupac američkog oružja poput tenkova M1A2 Abrams, borbenih mlaznih zrakoplova F-35, helikoptera AH-64 Apache, raketnih bacača Javelin i HIMARS.

Washington je u lipnju rekao da će Poljskoj dati kreditno jamstvo u vrijednosti od četiri milijarde dolara da kupi još više.

"Trump je, općenito govoreći, znatno više transakcijski nego ideološki (nastrojen) čak iako pokazuje neke simpatije za politike desničarskog poljskog predsjednika", kazao je Kupchan.

Sastanak također nudi priliku da SAD obnovi svoj angažman u Inicijativi triju mora (3SI), pokrenutoj 2015. radi jačanja energetske, prometne i digitalne infrastrukture između Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora.

Trump je prisustvovao drugom samitu Inicijative u Varšavi 2017.

Paul Jones, bivši američki veleposlanik u Poljskoj, rekao je u eseju koji je ovog tjedna objavio German Marshall Fund da bi američko sudjelovanje u 3SI-u moglo dovesti do veće prodaje američke energije i tehnologije u regiji, što je cilj Trumpove politike America First.

Snažno partnerstvo između SAD-a i zemalja 3SI-a će također vjerojatno smanjiti kineski utjecaj tamo, rekao je.