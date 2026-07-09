Tri godine sijao paniku: Uhićen muškarac zbog lažnih dojava o bombama u Možemo i Gradskoj upravi

Prema sumnjama istražitelja, nezaposleni ekonomist još od 2023. godine koristio je skrivene e-mail adrese za slanje prijetećih poruka i lažnih dojava, piše Marin Dešković za Jutarnji list.

Policija sumnja da je anonimno slao poruke u kojima je tvrdio da dvije romske obitelji s istočnog dijela Zagreba teroriziraju građane te tražio njihovo iseljenje. U srpnju 2023. poslao je i dojavu da je nepoznati umirovljeni hrvatski branitelj postavio eksplozivne naprave ispred stana i automobila članova tih obitelji. Policija je odmah izašla na teren, no protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Istraga pokazuje da je tijekom prošle godine slao i više lažnih dojava o postavljenim bombama u prostorijama stranke Možemo!, Gradske vijećnice i Gradskog poglavarstva. Zbog tih dojava policija je morala evakuirati zgrade i provesti detaljne preglede.

Sumnja se da je ove godine telefonom nazvao Gradsku upravu i od službenice zahtijevao iseljenje dviju romskih obitelji. Pritom je, prema policiji, zaprijetio da će, ako Grad ne postupi po njegovim zahtjevima, pripadnici tih obitelji i gradski službenici "završiti raskomadani".

Kako se neslužbeno doznaje, ključni dokaz policija je pronašla nakon što je osumnjičenom oduzela prijenosno računalo. Analizom sadržaja laptopa istražitelji su navodno pronašli elektroničku poštu koja ga povezuje s prijetećim porukama i lažnim dojavama.

Protiv 39-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na više kaznenih djela, među kojima su prijetnje, lažna uzbuna i nametljivo ponašanje počinjeno iz mržnje. Sud mu je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.