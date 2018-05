Tomašević: 'Pritisak' je motiv Neovisnih za Hrvatsku za povlačenje točke o GNK Dinamo s dnevnog reda

Predsjednik Kluba zastupnika Lijevog bloka Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) rekao je u srijedu novinarima kako je očito 'pritisak' bio motiv Klubu zastupnika Neovisnih za Hrvatsku da povuku točku o Građanskom nogometnom klubu (GNK) Dinamo s dnevnog reda današnje skupštinske sjednice, a gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić je povlačenje te točke nazvao jednim od povijesnih presedana

"Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku su se požurili i bez konzultacija s drugim klubovima stavili tu točku dnevnog reda sa zaključkom koji je udruga i tražila. Mi smo unatoč tome što mislimo da je bilo bolje da to ne bude stranačko nego da bude nadstranačko pitanje i što nismo bili zadovoljni s time što je samo jedan Klub to stavio kao točku dnevnog reda, odlučili to podržati zato što vjerujemo da stvarno treba zaustaviti ovaj način upravljanja Dinamom gdje zapravo sportski tajkuni koriste nogomet za vlastiti probitak a financiraju to sve građani Zagreba", kazao je Tomašević.

"I trebali smo svi glasati, zapravo oporba i u najmanju ruku Neovisni za Hrvatsku, za to. Međutim, oni su tražili stanku očito pod pritiskom Milana Bandića i HDZ-a i kao jedini predlagatelj su napravili ono što je najgore u ovoj situaciji - a to je da su povukli točku i mi sada više o njoj ne možemo niti raspravljati, ne možemo glasati, jer su oni bili jedini predlagatelj. I zapravo su na neki način Neovisni za Hrvatsku ostavili sve one navijače Dinama koji traže da se doista uvede transparentno i demokratsko upravljanje u udruzi Dinamo. Zapravo su ih ostavili na cjedilu i obmanuli njih a i nas koji smo to isto tako htjeli staviti kao točku dnevnog reda, ali nismo imali priliku jer su oni to napravili prije nas", naglasio je Tomašević.

Mišić: povlačenje te točke s dnevnog reda je jedan od povijesnih presedana

Gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić novinarima je izjavio da je povlačenje te točke s dnevnog reda jedan od povijesnih presedana. "Ako gledamo kronološki prvo je prijedlog zaključka bio od Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku za koji smo i mi kao i ostatak oporbe ga podržali. Nakon toga na poticaj udruge navijača i članova Dinama smo podnijeli amandman da se ne može stadion koristiti za potrebe preoblikovanja, odnosno da mi kao Gradska skupština ne dajemo podršku. Dobili smo tu potporu većine gradskih zastupnika za podnošenje amandmana, a nakon toga su Neovisni za Hrvatsku podržali amandman da bude sastavni dio prijedloga. Nakon toga, 15 minuta kasnije, neću ulaziti pod čijim pritiskom ili pod čijim utjecajem je cijela točka povučena", kazao je Mišić.

"Zašto? Očekujem od predlagatelja da zaista daju jasne i nedvosmislene odgovore zbog čega su nakon 15 minuta promijenili stav jer očito je bilo da je prijedlog zaključka imao dovoljnu podršku zastupnika u Gradskoj skupštini da danas bude donesen. Kompletna oporba je dala jasnu i nedvosmislenu podršku ovakvom prijedlogu zaključka", poručio je Mišić.

Kartelo: Zbog stranačkog i političkog nadmetanje povučena točka s dnevnog reda, ide na sljedeću sjednicu

Na pitanje novinara zašto je Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku povukao tu točku s dnevnog reda skupštinske sjednice, njihov gradski zastupnik Krešimir Kartelo je rekao da je to zato što od početka vrlo uspješno izbjegavaju ikakvo stranačko i političko nadmetanje o toj točki dnevnog reda, ali do njega je na kraju ipak na žalost došlo. Rekao je da je došlo do vrlo velikih političkih prepucavanja u kojima si određeni ljudi žele upisati političke bodove.

"Mi to ne želimo. Mi smo to od početka rekli da ne želimo. Mi smo rekli - ako hoćete svi se upišite na taj prijedlog. Imali su dva tjedna da se svi očituju o tom prijedlogu, da ga dopune, oplemene, okljaštre, što god. Nisu to napravili i sada je u zadnji trenutak krenulo to nekakvo političko nadmetanje. Ja sam pokušavao to balansirati, ali ne želim više u tome sudjelovati. Dakle, ako sam uspješno kao predlagatelj izbjegavao ikakve političke konotacije do sada, ne želim sada da se to pretvori u politički cirkus. Dakle, zaključak ide kakav je i bio (na sljedeću skupštinsku sjednicu)", rekao je Kartelo.

"Nismo povukli točku dnevnog reda da smo je maknuli nego smo je ostavili za iduću Skupštinu, dakle, kada tražimo potpuno jednoglasje o toj temi", poručio je.

Upitan kako komentira što oporba kaže da su točku povukli po pritiskom gradonačelnika Bandića, Kartelo je upitao novinare kako onda objašnjavaju da će taj zaključak staviti na dnevni red sljedeće sjednice Gradske skupštine.

Ubrzo nakon povlačenja te točke dnevnog reda, Gradska skupštine je nastavila sa zasjedanjem, ali bez oporbenih zastupnika. Kvorum je ipak imala te je popodne završila tu 13. sjednicu, koja je počela 24. svibnja i bila nastavljena danas.