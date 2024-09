Tomašević potpisao ugovor za nabavu 20 novih tramvaja s Končarom i najavio nabavu još 40

'Bit će to prvi novi tramvaji nakon 15 godina na zagrebačkim ulicama', kazao je Tomašević i dodao da će prvih 20 biti financirano iz fondova EU-a te se nada da će i danas ugovorenih 20 biti financirano na isti način.

Najavio je da će do kraja ove godine ZET raspisati natječaj za dodatnih 40 tramvaja, a oni će biti duži od ovih za koje su do sada potpisani ugovori. Radi se o niskopodnim tramvajima dugačkima 21 metar, a primaju 115 putnika.

Govoreći o 11 polovnih tramvaja koji su kupljeni od njemačkog Augsburga, Bogdanović je kazao da su penali zbog kašnjenja naplaćeni te da je do sada od ukupnog broja u Zagreb došlo pet tramvaja, a od jeseni bi trebali početi pristizati i ostali. Grad je, podsjetimo, kupio 11 tramvaja za 2,7 milijuna eura i svi bi trebali stići do konca ove godine.

Uz polovne tramvaje, u prometu bi uskoro trebalo biti dvadesetak rabljenih autobusa, a Tomašević je kazao da bi uskoro trebao izaći natječaj Ministarstva prometa na koji će se Grad javiti za kupnju novih 70 autobusa na struju i vodik.

'Idemo u prvu veliku investiciju te prema cilju da cijeli vozni park ZET-a bude obnovljen te da sva vozila budu na struju ili na vodik kako bi grad bio klimatski neutralan', rekao je Tomašević.

Nakon potpisivanja ugovora, uslijedila je redovna konferencija za novinare.

Danijela Dolenec istaknula je kako su ove godine upisali u vrtiće čak 50 posto više djece s teškoćama u vrtiće, njih 417, a dodatno je zaposlen 121 odgojitelj.

'Značajno veće brojke djece s teškoćama vidimo i u školama tako da pripremamo i 17 novih posebnih razreda kako bi djeca išla u razred što bliže mjestu stanovanja. Prošli tjedan dočekalo nas je i jedno neugodno iznenađenje od nadležnog Ministarstva znanosti gdje su nam dva takva zahtjeva odbijena, i to zbog, kako zvuče, kao administrativni razlozi. Pozivaju se na raniju Vladinu odluku o nezapošljavanju u javnom i državnom sektoru, a mi smo se na to tužili i pisali dopis, a upozornili smo i pravnobranitelje', kazala je Dolenec koja se nada da je došlo do nesporazuma jer za te zahtjeve postoji potreba.