Tomašević otkrio novi projekt za koji je Nobilo zatražio dozvolu: Želi li Bačić ovo u Zagrebu?

Podsjetimo, GUP tada, a ni jučer nije izglasan jer resorno ministarstvo, koje vodi Branko Bačić , nije izdalo potrebnu suglasnost, a Tomašević smatra da ona nije dana zbog političkog predizbornog podmetanja. Danas je otišao korak dalje pa se zapitao je li to zbog projekta za koji je Nobilo zatražio lokacijsku dozvolu 9. travnja.

Dodao je da je UPU Savski park – istok, budući da nije bio u fazi realizacije, stavljen izvan snage i da je zatražena izrada novog UPU-a te odlučeno da do njegova donošenja nema gradnje.

'Da pojednostavnim: po članku 79. tog zakona za neizgrađeno zemljište mora se donijeti Urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim do donošenja tog UPU-a, po članku 146. tog zakona, Ministarstvo je tražilo da Grad Zagreb eksplicitno napiše u svoj GUP da, dok se čeka donošenje UPU-a, može graditi ako zgrada ima pristup prometnici. Iznimka je ta da investitor ne treba čekati UPU ako se zgrada može odmah spojiti na prometnu površinu i riješiti odvodnju otpadnih voda', rekao je Tomašević.

'Podsjetit ću na bitnu raspravu koju je Grad vodio s Ministarstvom, gdje su oni tražili da uskladimo GUP sa Zakonom o prostornom uređenju, odnosno s člankom 146. Tražilo se od nas da upišemo u GUP da, dok se čeka donošenje UPU-a, investitor može graditi novu zgradu ako ona ima pristup na cestu i spoj na oborinsku odvodnju. To je iznimka', kazao je Tomašević i smatra da je to i u suprotnosti s člankom 79. istog zakona.

Dodao je da je poanta cijele priče u tome da u novom projektu, s obzirom na to da je stari UPU stavljen izvan snage – rekao je Tomašević pokazujući zašto je Nobilo zatražio ishođenje dozvole – svih ovih sedam zgrada s devet nadzemnih etaža postaje zapravo jedan objekt. 'Postaje jedan zato što je sedam zgrada povezano s jednom podzemnom garažom i zbog toga je ovo jedna čestica te jedna građevina koja ima direktan spoj na Jadransku aveniju. Gradi se naselje koje se prikazuje kao jedna zgrada i koje nema prometnicu, već se direktno spaja na aveniju, i po članku 146. Zakona o prostornom uređenju, na koji se poziva Nobilo, može se graditi bez UPU-a. To je njihova tvrdnja', rekao je Tomašević.

Upitao se, s obzirom na pravnu raspravu koju je Grad imao s Ministarstvom oko članka 146., je li to ono što oni žele u Zagrebu.

'Je li Bačić mislio na Nobila i njegov projekt uz Savu kada je rekao da investitori neće moći realizirati svoj projekt i da će se zbog toga iseliti iz Hrvatske', upitao se Tomašević.

Bez društvenih sadržaja

Pokazujući projekt novinarima, ustvrdio je da on izgleda na suženom prostoru kao da ga je voda donijela te da su ceste koje se nalaze između zgrada privatne, da u njemu nema društvenih sadržaja, a da bi stotinjak kontejnera moralo biti na rubu parcele uz Jadransku aveniju kako bi ih Čistoća mogla prazniti.

'Je li to ono što se želi tumačenjem članka 146. zakona? Jer ovaj projekt ima pristup na cestu, odnosno direktno na Jadransku aveniju, a ima i na oborinske vode, jer ispod nje one prolaze. Moja procjena je da je na prvom projektu s neboderima Nobilu izmakla dobit od 50 milijuna eura. Na ovom novom je oko 25 milijuna. Neka me demantira ako sam u krivu', zaključio je Tomašević.