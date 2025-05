Tomašević i Hajdaš Dončić predstavili program: Prijetnje nas neće zaustaviti

„SDP i Možemo! uvode u novu političku kulturu Hrvatske to da, kada program objavimo, da ga se i držimo", rekao je Tomašević te naglasio da su ostvarili sva obećanja. "Jedina stvar koju smo u ovom mandatu obećali, a nismo ispunili je zatvaranje Jakuševca, ali ćemo ostvariti u drugom. Tako građanima pokazujemo da je normalno da nas se proziva ako nešto nismo napravili”, kazao je.

„Riječ je i projektima obećavanima 40 godina i ponosan sam da ćemo ih mi riješiti, a jedan od njih je Centar za gospodarenje u Resniku čime ćemo zatvoriti odlagalište Jakuševec. Zagreb nikada nije bio bliže zatvaranju tog odlagališta jer imamo studiju, tehnologiju, novac, lokaciju i idejni projekt tako da radovi mogu početi već sljedeće godine”, najavio je. Dodao je da je ključno da se taj projekt provede kako bi se Zagreb riješio ovisnosti o privatnim poduzećima u gospodarenju otpadom i istaknuo da drugi, za razliku od njihove koalicije, nisu imali ni hrabrosti ni interesa da to učine.

Drugi je projekt Maksimirski stadion koji, kaže, izgleda kao ruglo iako je u njega uloženo 130 milijuna eura, što će, kaže, također riješiti nakon 40 godina. Ni Jarunski most u GUP-u, obećavan od 80-ih nitko nije realizirao, no, i to ćemo riješiti, poručio je. Naveo je da je među glavnim ciljevima i izgradnja Kongresnog centra na Zagrebačkom velesajmu koji je jako bitan za cijeli poslovni i privatni sektor u Zagrebu, ali i za građane jer će imati najveću multifunkcionalnu dvoranu od 2400 mjesta.

Kao peti cilj naveo je sektor opskrbe i odvodnje u koji će se u okviru Projekta Zagreb investirati 300 milijuna eura. To je, napomenuo je, nešto što se ne vidi jer je pod zemljom, ali mi smo u ove četiri godine pokazali da radimo ono što treba bez obzira na to vidi li se ili ne, i ne vodimo se populističkim projektima koji se vide nego radimo ono što je potrebno Gradu Zagrebu, poručio je. Napravit ćemo najveći val investicije u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćivanju otpadnih voda u zadnjih 40 godina, najavio je Tomašević.

Kada je riječ o GUP-u, naglasio je da ih mogu usporiti, ali ne i zaustaviti. "Sve prijetnje, ucjene, maltretiranja i mrcvarenja nadležnih državnih institucija neće nas zaustaviti", poručio je.

Hajdaš Dončić: Kotač koji je vukao Zagreb u krivom smjeru je preokrenut

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je da je cilj njihove koalicije bolji, pravedniji i pošteniji Zagreb.

„Kandidati za zastupnike u Gradskoj skupštini imaju integritet, znanje, poštenje i brinu za lokalnu zajednicu, i to nas razlikuje od tko zna kako sklepanih lista. Naš je program za svaki kvart, za svaki dom zdravlja i školu u Zagrebu jer ti ljudi poznaju gradske probleme i zato su na listi, a ne da bi se slikali na plakatima kao neki. Programi naših političkih oponenata ili je puki populizam ili povratak na staro, što zagovaraju čak tri liste”, ustvrdio je.

Kotač koji je vukao Zagreb u krivom smjeru je preokrenut, stabilizirane su financije i počelo se razmišljati o razvoju, za razliku od prijašnje stihije, jer su negativni trendovi zaustavljeni i Grad može razgovarati o zaštiti prostora, što je najvrijednije, kao i briga za sve ljude u Zagrebu, naglasio je Hajdaš Dončić.

Kandidati za zagrebačku Gradsku skupštinu predstavili su pojedine cjeline, gospodarski program 'Grad razvoja i prilika', infrastrukturni program 'Novi temelji grada', prometnu cjelinu 'Povezan i održiv grad' te socijalni 'Grad koji skrbi'. U programu je i cjelina 'Kvartovi po mjeri čovjeka', koja se bavi potrebama građana, naglasak je stavljen i na dostupnost kulture izvan centra kroz program 'Zagrebački kvartovi kulture', kao i obrazovanje na svim razinama te sportsku infrastrukturu.