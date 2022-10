[FOTO] Tko je Vladimir Kara-Murza, zatočeni Putinov protivnik, dobitnik nagrade Vaclav Havel

Ruski povjesničar i novinar Vladimir Kara-Murza dobitnik je ovogodišnje Nagrade za ljudska prava Vaclav Havel, objavila je Parlamentarna skupština Vijeća Europe 10. listopada. Protiv tog oporbenjaka, koji se već šest mjeseci nalazi u zatvoru u Rusiji, trenutačno se vodi više sudskih postupaka.

Kada je 24. veljače počela ruska invazija na Ukrajinu, Kara-Murza je boravio u Moskvi. Dva tjedna kasnije je dao intervju američkoj televizijskoj postaji CNN, u kojem je postupak Rusije nazvao agresijom i ruske vlasti 'ubojitim režimom'. Samo nekoliko sati nakon toga je uhićen u svojoj kući i istog dana osuđen na 15 dana zatvora zbog 'neposluha prema policiji', piše Deutsche Welle.

Nekoliko dana kasnije je pokrenut kazneni postupak protiv Kara-Murze zbog širenja 'neistina' o ruskoj vojsci i 'specijalnoj vojnoj operaciji' – kako se u Rusiji naziva rat u Ukrajini. Kao razlog je naveden njegov govor koji je 15. ožujka održao u Zastupničkom domu američke savezne države Arizone. Ako ga sud proglasi krivim, prijeti mu kazna zatvora u trajanju pet do deset godina.

Krajem srpnja pokrenut je još jedan sudski postupak protiv Kara-Murze – zbog aktivnosti jedne 'nepoželjne organizacije'. Za to djelo je zaprijećena zatvorska kazna do četiri godine. I na kraju, 6. listopada je ruski oporbenjak optužen za veleizdaju. Istražitelji tvrde da je savjetovao strane tajne službe i za to mjesečno primao 30.000 dolara. U slučaju osuđujuće presude prijeti mu do 20 godina zatvora.