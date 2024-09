Tko je bio Budimir Lončar: Odbio Bandićevu medalju, a ovako je o njemu govorio Tuđman

Nakon rata obnašao je visoke diplomatske i dužnosti u službi sigurnosti u bivšoj Jugoslaviji. Bio je ambasador Jugoslavije u Indoneziji, Njemačkoj i SAD-u. Njegova najpoznatija funkcija bila je ona zadnjeg ministra vanjskih poslova SFRJ od 1987. do 1991. godine. Lončar je bio aktivan na međunarodnoj sceni, pokušavajući očuvati mir i stabilnost u Jugoslaviji tijekom ozbiljnih političkih i etničkih sukoba.

'General Veljko Kadijević , tadašnji ministar obrane SFRJ, dogovorio je sa SSSR-om kupovinu oružja od dvije milijarde dolara. U tom kontekstu treba promatrati i embargo na uvoz oružja koji je podržao Lončar. Amerikanci su znali za dogovorenu kupnju oružja za JNA i procijenili su da će, ako se dopusti uvoz oružja, JNA iskoristiti situaciju za napad na Hrvatsku. I to je istina, Hrvatskoj je trebalo vremena', rekao je Kalinić.

Nakon mandata u Jakarti, Lončar se 1969. vraća u sjedište jugoslavenske diplomacije te provodi četiri godine kao posebni savjetnik ministra vanjskih poslova. Početkom 70-ih, na vrhuncu odnosa bivše države s Njemačkom, postaje veleposlanik u Bonnu, gdje ostaje do 1977., kada se vraća u Beograd kao podtajnik za političke poslove u ministarstvu vanjskih poslova. Godine 1979. izabran je za jugoslavenskog veleposlanika u Sjedinjenim Američkim Državama, a pet godina kasnije postaje zamjenik ministra vanjskih poslova. Od 1987. do 1991. bit će ministar vanjskih poslova države na umoru.

Pet godina nakon rata postaje konzul u Generalnom konzulatu SFRJ u New Yorku, a 1956. vraća se u domovinu i provodi osam godina kao načelnik odjela za analizu i planiranje u ministarstvu vanjskih poslova. Također obnaša ulogu posebnog savjetnika ministra vanjskih poslova do 1965., kada na vrhuncu političke orijentacije SFRJ na Pokret nesvrstanih sa 120 zemalja članica te u periodu njegova jačanja odlazi za veleposlanika u Indoneziju.

Tijekom diplomatske karijere sudjelovao je kao šef ili član izaslanstva na 35 redovitih i većine specijalnih zasjedanja Godišnje skupštine UN-a, a kao osnivač Pokreta nesvrstanih aktivno je sudjelovao na svim samitima te organizacije, posredujući u rješavanju konflikata i kriza.

Sudjelovao je u pripremama za uspostavljanje Konferencije za europsku sigurnost i suradnju (KESS) te bio osnivač Skupine nesvrstanih i neutralnih zemalja unutar KESS-a, koju su činili Austrija, Cipar, Finska, Lihtenštajn, Malta, San Marino, Švedska i Švicarska. Osnivač je i Kvadriterale, koju su činile Austrija, Mađarska, Italija i bivša Jugoslavija, a kasnije i Pentagonale.

Od 1993. do 1995. Lončar je obnašao dužnost posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a pri Pokretu nesvrstanih. Također je bio savjetnik u raznim nevladinim organizacijama, poput Zaklade Appeal of Conscience, Svjetskog vijeća vjerskih i duhovnih vođa u New Yorku te Centra za humanitarni dijalog u Ženevi.