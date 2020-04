Od ponedjeljka ponovno kreće javni i prigradski promet. No, vožnja autobusima, tramvajima, vlakovima, pa i avionima i trajektima provodit će se uz stroge epidemiološke mjere. Dok se polako vraćamo u normalu uz suživot s koronavirusom, infrastrukturni projekti u Hrvatskoj nisu, niti se neće zaustavljati. Štoviše, trenutno najveći, Istarski ipsilon mogao bi se završiti i prije zacrtanog roka, javlja HRT

- O tome će brinuti pružatelji prijevoza. Oni će paziti na to. To je prilika da se tri, četiri dana pripreme i da od ponedjeljka krene. Moramo se priviknuti da život ide lagano u normalu, ali daleko je to od onoga što je bilo prije koronavirusa, dodaje.

- Mi smo na vrijeme što se tiče cestarskih tvrtki išli u restrukturiranje te smo posljednjih godina imali jako dobru naplatu cestarine. Naravno, moraju rezati troškove. Specifična je Croatia Airlines, no oni sada ne lete, ali s drugi strane je proces pronalaska strateškog partnera obustavljen jer je cijela avio industrija u krizi. To je generalno pitanje, dijelimo sudbinu s drugima.

Ministar dodaje da svi veliki infrastrukturni projekti nisu zaustavljeni.

- Oni se grade, te je to dobro za gospodarstvo i BDP. Pelješki most se gradi, danas sam bio na Istarskom ipsilonu, po broju radnika to je najveće radilište u RH. Za dva ćemo mjeseca završiti 11 km, a do 2021. 28 km će biti gotovo do samog tunela, a pripremamo prema EU nastavak projekta koji uključuje drugu cijev tunela Učka.

A Pelješki most?

- Bilo je određenih problema, samoizolacija itd., ali sve je dobro, rade se pristupne ceste. U utorak potpisujemo ugovor na autocesti koja je dio koridora 5C, a radi se o dionici Osijek - Beli Manastir, premijer je razgovarao s EBRD-om, oni su nam potvrdili financiranje tog vrlo značajnog projekta. Radi se o 80 milijuna eura, kroz dvije ćemo godine biti na mađarskoj granici.

Što se tiče željeznica, ministar Butković kaže da idući tjedan izlazi natječaj za prugu Hrvatski Leskovac - Karlovac, dakle pravac prema Rijeci.