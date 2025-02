Tko će naslijediti papu Franju? Već se spominju favoriti, jedan je njegov miljenik

Posljednji papa koji je podnio ostavku bio je njegov prethodnik, Benedikt XVI. Rijetkost je, naime, da poglavar Katoličke crkve podnosi ostavku. U najvećem broju slučajeva oni vladaju doživotno.

No, ako se zaista dogodi da papa Franjo zbog lošeg zdravlja podnese ostavku ili, pak, premine, Vatikan će sazvati papinsku konklavu, u kojoj će se okupiti kardinalski zbor koji bira sljedećeg papu. S obzirom na to da glasati mogu samo kardinali do 80. godine života, pravo glasa trenutno ima 138 od ukupno 252 kardinala iz cijelog svijeta. Njih, pak, na doživotni mandat, bira upravo papa.

Svakog dana konklave se održavaju četiri kruga glasanja, a sve traje dok jedan kandidat ne dobije dvije trećine glasova. S obzirom na ozbiljno stanje pape Franje već se počelo raspravljati o njegovim potencijalnim nasljednicima, a Independent je izdvojio nekoliko favorita.