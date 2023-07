Tito, Tuđman, Thompson, Šerbedžija, Hanka Paldum... Sve su to inserti iz života velikog Miroslava Lilića

A za njega je to bila svojevrsna pokora, jer osim što je bio vrstan novinar i urednik, Lilić je, prema vlastitu priznanju, volio zaviriti u čašicu, ali prije svega volio je druženja i ljude te se bojao samoće.

Neki je pamte, kako danas tvrde, jer su tada otvorili šampanjac, a drugi jer su zaplakali. On je pak, nakon što je prošla cijela ta gungula, kako je svojedobno rekao u razgovoru za Nacional , nazvao prijatelja Dragu Vukušića da otvori svoj restoran Kod Drageca, ali ne kako bi feštao, već da bi prvi put nakon tri mjeseca mogao okusiti alkohol.

Suhi biografski podaci reći će da je rođen 8. travnja 1944. godine u Siveriću podno Promine, da je prvi razred osnovne škole završio u Beogradu, gdje mu je otac dobio posao, te da je gimnaziju završio u Šibeniku. No škola mu nije bila osobito zabavna. To je priopćio ocu, a on ga je zaposlio - u rudniku. Pola godine po osam sati dnevno u mraku bilo mu je previše, nakon čega je drugu polovicu radio kao skladištar u Jugoplastici. Tada je shvatio da škola i nije toliki problem.

Godine 1991. pokrenuo je Treći program HTV-a i vodio ratni program 'Za slobodu'. Od 1994. do 2004. bio je na čelu Uprave Croatia Recordsa, a od 2004. do umirovljenja radio je kao savjetnik na HRT-u.

Leksikon HRT-a navodi da je u Informativnoj redakciji RTV-a Zagreb (HRT) bio novinar i urednik dnevnih informativnih emisija 'Jučer, danas, sutra' i 'Kronika', urednik dnevnoga programa od 1974. do 1978. godine, potom odgovorni urednik informativno-političkoga programa te od 1986. do 1992. godine glavni urednik programa.

'Idućih dvanaest godina nisam pomišljao vratiti se na fakultet, a kako sam bio na Televiziji Zagreb, mislio sam - što će mi studij?! Onda je pokojni profesor Kuzmanović, s kojim sam se sprijateljio i koji je radio kao profesor na Filozofskom fakultetu, inzistirao, s mojom drugom ženom Pupom, da svakako moram završiti fakultet. Pune sam dvije godine učio svaku noć od 23 do 4 sata', kazao je u davnom intervju Lilić . Tito je bio mrtav već tri godine kada je diplomirao.

'Onda bih do jutra bio u birtijama - i tako trideset i nešto godina - s prijateljem Mićom Carićem, vlasnikom Tiffanyja. Program 'Za slobodu' rođen je u četiri ujutro u restoranu na Hipodromu. Marija Nemčić i ja smo cugali, a tamo je bio i Tomislav Marčinko. Nije to bilo opijanje, to su bile ćakule i razmjena ideja', istaknuo je tada.

Na Hipodrom je i pokojni Tomislav Ivčić donio pjesmu 'Stop the War in Croatia', a napisao ju je na njegovo traženje.

'Donio ju je u Hipodrom u roku od 24 sata nakon što smo se dogovorili. Poslije toga je došao Zrinko Tutić s 'Mojom domovinom'', pojasnio je i otkrio da je 'Bojna Čavoglave' šest dana stajala u ladici jer prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman nije dao da se pusti zbog pokliča 'Za dom spremni!'.

'Vikao je tada na mene. Nije htio da se to pušta. HOS-ovaca je bilo šest tisuća, bila je to Paragina paravojska. Da se razumije, protiv sam ustaškoga režima i pozdrava. Ustaški režim učinio je veliko zlo hrvatskom narodu. To je najstrašnije što se dogodio. Više se Srba borilo za Hrvatsku u Domovinskom ratu nego što je bilo HOS-ovaca', kazao je.

Nina Badrić kao Thompson

Nekoliko godina kasnije, kao direktor Croatia Recordsa, izdat će drugi Thompsonov album, za koji je u svim materijalima stajalo da se radi na snimanju novog albuma Nine Badrić.

'Tuđman je bio velik protivnik pozdrava 'Za dom spremni' i nije ga želio vezati uz Domovinski rat, a prvi Thompsonov album s tom pjesmom ionako je završio u gubicima. Šest godina poslije vlasnik Croatia Recordsa bila je Zagrebačka banka i ja moram izdati Thompsonov album, a ne mogu jer je prvi bio u gubicima. Odlučujem da ću ga ipak izdati, ali u svim dokumentima napišem da je riječ o albumu Nine Badrić', priznao je Lilić.

Smatrao je da iza svakoga uspješnog muškarca stoji žena - koja koluta očima.

Prvu suprugu Dinu Hohšteter, od koje se kasnije rastao, upoznao je na televiziji.

'Moja prva supruga bila je divna osoba i ništa nije kriva za rastavu. Dogodilo se ono što se dogodilo. Ne želim je povrijediti, a postoje neke stvari koje su se događale, a koje znaju i ona i naše uže okruženje', kazao je prije trinaest godina u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

U drugi brak Lilić je uplovio s Elom, odnosno Pupom, kako je zove, s kojom je imao kćer Mateju.

Ispijanje iz cipele Hanke Paldum

U životu je prijateljevao s estradnjacima, sportašima, glumcima. U, kako bismo to stručno nazvali, ugostiteljskim objektima proveo je, prema vlastitu priznanju, 14 tisuća noći, a popio je više od sto tisuća litara gemišta i popušio 1,3 milijuna cigareta. Kako je to znalo izgledati, opisuje crtica iz noćnoga života kada je skinuo cipelu Hanki Paldum i pio iz nje, na što je ona ustvrdila: 'Bog te *ebo, novu cipelu mi s*ebo.'

Ili kada im je Rade Šerbedžija u tri sata u noći, na dan smrti komunističkoga moćnika Vladimira Bakarića, kod Tifanyja izrecitirao cijeli 'Moj obračun s njima' na stepenicama. Ostalo je zabilježeno i to da je na večeri, uz sviranje Zlatnih dukata, izrezao kravatu Mirku Đurašinu, tadašnjem direktoru KBC-a Zagreb. Nakon toga rezanje kravata na večerama postao mu je ritual.