Prekrše li muškarci u dobi od 20 i 24 godine zabranu, prijeti im novčana kazna u iznosu od 500 eura . Ponovljeno kršenje zabrane moglo bi rezultirati i višim novčanim kaznama i pritvorom.

Osumnjičenim islamistima zabranjen je posjet ukupno dvanaes t božićnih sajmova, rekao je glasnogovornik u Hagenu.

PRIZORI KAO IZ BAJKE

Njemački tabloid Bild citirao je odvjetnika koji zastupa sirijsku braću: "Istražna tijela ne mogu dokazati da su moji klijenti počinili bilo kakvo kazneno djelo. U svakom slučaju, nikada nisu imali namjeru ugroziti javnu sigurnost."

Prema pisanju tog lista pozornost na dvojicu braće vlastima je navodno skrenula jedna obavještajna služba.

Posljednjih godina u Njemačkoj se dogodilo nekoliko napada islamista na božićnim sajmovima.

Godine 2024. u Magdeburgu je poginulo pet osoba, a 200 ih je ozlijeđeno, a 2016. smrtno je stradalo 12 ljudi kad je kamion uletio na sajam u središtu Berlina.