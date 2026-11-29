Dvojici braće iz Sirije izrečena je zabrana pristupa božićnim sajmovima u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji na zapadu zemlje, rekao je u nedjelju za agenciju dpa glasnogovornik policije
Osumnjičenim islamistima zabranjen je posjet ukupno dvanaest božićnih sajmova, rekao je glasnogovornik u Hagenu.
Prijeti im kazna od 500 eura
Prekrše li muškarci u dobi od 20 i 24 godine zabranu, prijeti im novčana kazna u iznosu od 500 eura. Ponovljeno kršenje zabrane moglo bi rezultirati i višim novčanim kaznama i pritvorom.
Njemački tabloid Bild citirao je odvjetnika koji zastupa sirijsku braću: "Istražna tijela ne mogu dokazati da su moji klijenti počinili bilo kakvo kazneno djelo. U svakom slučaju, nikada nisu imali namjeru ugroziti javnu sigurnost."
Prema pisanju tog lista pozornost na dvojicu braće vlastima je navodno skrenula jedna obavještajna služba.
Posljednjih godina u Njemačkoj se dogodilo nekoliko napada islamista na božićnim sajmovima.
Godine 2024. u Magdeburgu je poginulo pet osoba, a 200 ih je ozlijeđeno, a 2016. smrtno je stradalo 12 ljudi kad je kamion uletio na sajam u središtu Berlina.