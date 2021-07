Tim imunologa Luka Čičin-Šaina nadomak lijeku protiv delta soja koronavirusa

Svijet je obišla vijest da je međunarodna istraživačka skupina znanstvenika, među kojima je i virusni imunolog Luka Čičin-Šain, uspjela izolirati antitijelo koje reagira na novi, delta-soj koronavirusa

- To je lijek koji sprječava da koronavirus uđe u stanice i na taj način prekida se njegov lanac širenja kroz organizam, rekao je u središnjem Dnevniku HTV-a Luka Čičin-Šain .

- U svijetu ima jako puno aktivnosti i brojni timovi rade na razvoju lijeka protiv koronavirusa. Velike firme razvijaju protutijela, ali postoje i brojni drugi timovi i napori da se razviju lijekovi koji će ciljati na enzime koje taj virus ima, a naše tijelo nema. Postoji i klasa lijekova koja djeluje protiv pretjeranog imunog odgovora, jer znamo da kod teških bolesnika problem je u citokinskoj oluji do koje dolazi kao posljedica pretjerane imunološke reakcije na organizam i u tom se smjeru razvijaju lijekovi koji će smanjiti imuni odgovor, rekao je.



Osvrnuo se i na cjepivo protiv koronavirusa.

- Podijeljeno je preko 3 milijarde cjepiva. To više nije eksperimentalno cjepivo, na velikom broju ljudi je testirano i vidimo da je efikasno i vrlo neškodljivo. Postoje nuspojave i one se pomno prate. Rizici od cjepiva su daleko manji od rizika do kojeg dolazi po infekciji. Omjer je 1 na 10.000. Preporuka struke je da se ljudi cijepe i nadam se da će tu preporuku većina poslušati, rekao je virusni imunolog Čičin-Šain.



Na pitanje kada bi se na tržištu mogao pojaviti neki od lijekova za koronavirus, Čičin-Šain jer rekao kako je to nepredvidivo jer sve ovisi o rezultatima istraživanja. - Nadam se da će koncem ove godine neki lijek biti prihvaćen, ali to nitko sa sigurnošću ne može predvidjeti, zaključio je.