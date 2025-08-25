Teška nesreća kod britanskog ljetovališta: Tri osobe poginule u padu helikoptera

Tri su osobe poginule, a jedna je teško ozlijeđena nakon što se helikopter srušio u polje u blizini ljetovališta na britanskom Isle of Wight, priopćila je policija.
Policija je poručila je da ne može dati daljnje informacije o uključenima i da neće komentirati okolnosti incidenta.
Britanski mediji izvijestili su da je tvrtka Northumbria Helicopter objavila da je jedan od njihovih zrakoplova - model G-OCLV - bio uključen u nesreću tijekom tečaja letenja.
Policija je ranije izjavila da se helikopter srušio na polje u blizini Ventnora.
Glasnogovornik službe hitne medicinske pomoći rekao je da je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu.