Teška nesreća kod britanskog ljetovališta: Tri osobe poginule u padu helikoptera

M. Šu.

25.08.2025 u 18:58

Nesreća na Isle of Wight
Nesreća na Isle of Wight Izvor: Profimedia / Autor: Darren Toogood/Island Echo / Solent News / Profimedia
Tri su osobe poginule, a jedna je teško ozlijeđena nakon što se helikopter srušio u polje u blizini ljetovališta na britanskom Isle of Wight, priopćila je policija.

Policija je poručila je da ne može dati daljnje informacije o uključenima i da neće komentirati okolnosti incidenta.

Britanski mediji izvijestili su da je tvrtka Northumbria Helicopter objavila da je jedan od njihovih zrakoplova - model G-OCLV - bio uključen u nesreću tijekom tečaja letenja.

Policija je ranije izjavila da se helikopter srušio na polje u blizini Ventnora.

Glasnogovornik službe hitne medicinske pomoći rekao je da je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu.

