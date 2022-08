Tabak o tome što bi mornarica mogla napraviti da su Rusi uplovili u naš dio Jadrana: Mogli bi isto što i zrakoplovstvo u slučaju drona

Više od dva tjedna talijanska ratna mornarica slijedila je ruske vojne brodove po Jadranu, bili su si u dosegu nišana, ponekad na svega nekoliko stotina metara. Talijani su poslali i podmornicu te letjelice koje su pratile manevre Rusa koji su htjeli prepriječiti prolazak američkog nosača zrakoplova "Truman"

Javnost je o napetosti u Jadranu saznala naknadno, kad su Rusi otišli, a tek na upit novinara oglasio se i MORH koji je potvrdio da su sve znali, ali da nije bilo potrebe reagirati jer, između ostaloga, nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske.

Igor Tabak, analitičar portala „OBRIS - Obrana i sigurnost“ iz Zagreba, kazao je za RTL da je spremnost naše mornarice da se suprotstavi opasnosti na moru jednaka spremosti našeg zrakoplovnog sustava da reagira na situaciju koju smo imali s dronom koji je pao na Zagreb.

"Imamo ono što smo imali zadnjih 30-ak godina, uložilo se minimalno. Posljednjih 30 godina napravili smo tri ili četiri broda, od toga jedan tijekom zadnje decenije. No, ako se ne varam, ni on još nije u punoj operativnoj službi i prototip je to klase 'obalnih ophodnih brodova', koji su od početka bili smanjeni od onoga što nam zapravo treba. Ostatak te klase zaglavljen je u Brodosplitu i njegovom stečaju, o njihovoj sudbini ne zna se još ništa pouzdano“, kazao je vojni analitičar.