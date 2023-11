Nezadovoljni poljoprivrednici neuspješno se pokušali probiti do graničnog prijelaza

"Pokušali smo, ali nismo uspjeli jer nam se prepriječila policija, a nismo htjeli ići silom jer i oni su ljudi kao i mi, tako da smo za sada odustali do toga pokušaja. Međutim, pokušavat ćemo i dalje, ima i drugih pravaca kojima se može doći do graničnog prijelaza", potvrdio je Milenko Bilić, član Stožera za obranu hrvatskog sela, koji uz nedavno osnovani Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, predvodi prosvjede.

Prosvjede seljaka danas je komentirao potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

'Mislim da je nužno sjesti za stol i provoditi one mjere koje u ovom trenutku znanost i veterinarska struka predlaže. To je jedini način da se riješi pitanje zaraze afričkom svinjskom kugom. Pozivam sve predstavnike poljoprivrednika, prije svega one koji se doista bave svinjogojstvom, a ne one koji na ovu nesreću ljudi čije su svinje zarazile afričkom svinjskom kugom pokušavaju politički parazitirati', istaknuo je Bačić, javlja HRT.

Bačić je rekao da je vrijeme da se stane i da se zajedno s Vladom i ministarstvom utvrde daljnji koraci.

'Vlada je i na prekjučerašnjoj sjednici osigurala dovoljna sredstva kako bi doista nadoknadila štetu svim tim ljudima čije su svinje eutanazirane', izjavio je Bačić.