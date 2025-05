Plenković prvi put komentirao snimku koja je procurila u javnost

'O tome smo postigli nas dvojica vrlo jasan dogovor. Nije to tema za opterećivati se, ima važnijih stvari, istaknuo je Plenković.

Što se čuje na snimci?

"Plenkovića zapravo nitko nije ništa ni pitao, on je na to morao pristati ukoliko je htio biti premijer", citirao je ranije Jutarnji riječi Ivana Penave kojima je članovima stranačkog ogranka u Vukovaru objasnio kako je, po njegovom viđenju, došlo do koalicije DP-a i HDZ-a za predstojeće lokalne izbore u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Penava je to stranačkim kolegama iznio na sjednici održanoj 20. veljače ove godine, na kojem je vukovarski DP donio odluku da Domagoj Bilić bude njihov kandidat za novog gradonačelnika Vukovara u koaliciji s HDZ-om, objavio je dnevni list.

Penava je danas u Borovu, komentirajući taj tekst kazao kako će biti "i svilen i milen, vrlo pristojan i rječit kada to treba, tvrd i prolaziti sve zidove kako ne bih izdao i bio uvijek na domovinskoj liniji". Od njega se, dodao je, može sve drugo može očekivati, osim izdaje Domovinskog pokreta.