Sve gora situacija u Tirani: Prosvjednici provalili u Ministarstvo gospodarstva i zapalili ga

Prosvjedi protiv albanskog premijera Edija Rame u Tirani eskalirali su u nasilne sukobe. Prosvjednici su zapalili glavni ulaz u zgradu Ministarstva gospodarstva i inovacija, a policija je intervenirala kako bi ugasila vatru i uspostavila red
Do eskalacije je došlo nakon što su prosvjednici napustili područje zgrade premijera i sukobi se proširili na druge dijelove glavnog grada. Požar na ulazu u ministarstvo ugašen je, piše kosovski portal Koha.net, pozivajući se na televiziju A2.
Prosvjednici su provalili u zgradu i počeli iznositi namještaj i opremu, a na meti prosvjednika bio je i ured Središnjeg izbornog povjerenstva, gdje su razbijali prozore, piše Albanian Daily News.
Prosvjedi su prerasli u nasilne sukobe s policijom, a prethodno su zapaljeni i zgrada Ministarstva obrazovanja i dvije banke te Ministarstvo unutarnjih poslova.
Rama je ranije poručio da neće podnijeti ostavku, dok su tisuće demonstranata, među kojima prednjače studenti, u Tirani razbijale prozore i sukobljavale se s policijom za razbijanje demonstracija. Policija je upotrijebila vodene topove i suzavac.
Prosvjednici traže Ramin odlazak, tvrdeći da vlast tijekom ljeta nije ozbiljno shvaćala njihove primjedbe, kada su održavani uglavnom mirni prosvjedi protiv projekta povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Studentica koja se predstavila kao Kjara rekla je da su među glavnim problemima visoki životni troškovi, slabe mogućnosti zapošljavanja i korupcija.
‘Naš premijer je definicija za riječ korupcija. Posao u struci možeš da dobiti samo ako poznaješ nekoga tko poznaje nekoga’, rekla je tijekom prosvjeda.
Prosvjedi traju već treći dan i predstavljaju dosad najveći izazov za Ramu, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat. Članstvo Albanije u Europskoj uniji bilo je jedno od ključnih obećanja njegove predizborne kampanje.