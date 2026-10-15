Sve gora situacija u Tirani: Prosvjednici provalili u Ministarstvo gospodarstva i zapalili ga

Do eskalacije je došlo nakon što su prosvjednici napustili područje zgrade premijera i sukobi se proširili na druge dijelove glavnog grada. Požar na ulazu u ministarstvo ugašen je, piše kosovski portal Koha.net, pozivajući se na televiziju A2.

Prosvjednici su provalili u zgradu i počeli iznositi namještaj i opremu, a na meti prosvjednika bio je i ured Središnjeg izbornog povjerenstva, gdje su razbijali prozore, piše Albanian Daily News.

Prosvjedi su prerasli u nasilne sukobe s policijom, a prethodno su zapaljeni i zgrada Ministarstva obrazovanja i dvije banke te Ministarstvo unutarnjih poslova.