rama ne popušta

Sve gora situacija u Tirani: Prosvjednici provalili u Ministarstvo gospodarstva i zapalili ga

I.V.

15.10.2026 u 23:42

Prosvjedi u Tirani - Ilustracija
Prosvjedi u Tirani - Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Prosvjedi protiv albanskog premijera Edija Rame u Tirani eskalirali su u nasilne sukobe. Prosvjednici su zapalili glavni ulaz u zgradu Ministarstva gospodarstva i inovacija, a policija je intervenirala kako bi ugasila vatru i uspostavila red

Do eskalacije je došlo nakon što su prosvjednici napustili područje zgrade premijera i sukobi se proširili na druge dijelove glavnog grada. Požar na ulazu u ministarstvo ugašen je, piše kosovski portal Koha.net, pozivajući se na televiziju A2.

Prosvjednici su provalili u zgradu i počeli iznositi namještaj i opremu, a na meti prosvjednika bio je i ured Središnjeg izbornog povjerenstva, gdje su razbijali prozore, piše Albanian Daily News.

Prosvjedi su prerasli u nasilne sukobe s policijom, a prethodno su zapaljeni i zgrada Ministarstva obrazovanja i dvije banke te Ministarstvo unutarnjih poslova.

Rama je ranije poručio da neće podnijeti ostavku, dok su tisuće demonstranata, među kojima prednjače studenti, u Tirani razbijale prozore i sukobljavale se s policijom za razbijanje demonstracija. Policija je upotrijebila vodene topove i suzavac.

Prosvjednici traže Ramin odlazak, tvrdeći da vlast tijekom ljeta nije ozbiljno shvaćala njihove primjedbe, kada su održavani uglavnom mirni prosvjedi protiv projekta povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Studentica koja se predstavila kao Kjara rekla je da su među glavnim problemima visoki životni troškovi, slabe mogućnosti zapošljavanja i korupcija.

‘Naš premijer je definicija za riječ korupcija. Posao u struci možeš da dobiti samo ako poznaješ nekoga tko poznaje nekoga’, rekla je tijekom prosvjeda.

Prosvjedi traju već treći dan i predstavljaju dosad najveći izazov za Ramu, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat. Članstvo Albanije u Europskoj uniji bilo je jedno od ključnih obećanja njegove predizborne kampanje.

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