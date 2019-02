Sva lica veljače: Iznenadit će vas današnji raspon temperatura

U četvrtak će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Ujutro u središnjim predjelima moguća je ponegdje magla. Vjetar slab, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu te i u Podravini povremeno umjeren sjeverozapadni. Prema otvorenom moru puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, krajem dana ponegdje i s olujnim udarima

Najniža jutarnja temperatura zraka između -4 i 0, na Jadranu 4 i 8, a najviša dnevna od 8 do 12, na Jadranu od 13 do 16 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod .

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Uz obalu puhat će umjerena i jaka bura, osobito potkraj dana na udare i olujna, a prema otvorenome moru sjeverozapadnjak. More većinom umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 6 °C, a najviša dnevna između 12 i 15 °C', prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

U gorju djelomice sunčano, a na sjevernom Jadranu će oblaka biti još manje. Ujutro po kotlinama mjestimice magla ili niski oblaci. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre od -4 do -2 °C, a uz obalu između 5 i 8 °C. Najviša dnevna od 6 do 8 °C, na moru između 12 i 15 °C.

Djelomice sunčano. Ujutro mjestmice moguća magla. Vjetar uglavnom slab. Minimalna temperatura zraka od -3 do 0, a maksimalna od 9 do 12 C.st.

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od -1 do 1, a maksimalna od 8 do 10 C.st.

Gorski kotar i Lika

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U Lici mjestimice ujutro moguća magla. Minimalna temperatura zraka od -4 do -1, a maksimalna od 5 do 9 C.st.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano mjestimice uz umjerenu naoblaku. Umjerena, do kraja dana mjestimice i vrlo jaka bura, a podno Velebita mogući i olujni udari. Minimalna temperatura zraka od 4 do 8, a maksimalna od 12 do 15 C.st.

Dalmacija

Sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Na otvorenom moru mjestimice jak sjeverozapadnjak, a uz obalu umjerena do jaka bura, do kraja dana lokalno i vrlo jaka. Minimalna temperatura zraka od 4 do 7, a maksimalna od 13 do 16 C.st.