Supersonični oldtajmeri: Ovi lovci stariji su od naših MiG-ova, a još uvijek lete

Pad dvosjeda tipa MiG-21UMD ponovno je otvorio lavinu pitanja i nedoumica o stanju u Hrvatskom ratom zrakoplovstvu koje koristi lovce stare četrdesetak godina. Pojedini političari i analitičari ocjenjuju da je krajnje vrijeme da se svi naši MiG-ovi trajno prizemlje do dolaska francuskih Rafalea, a dio pilota smatra kako je najvažnije da je zrakoplov, bez obzira na godište, redovito servisiran i funkcionalan. Takav stav dijele brojna ratna zrakoplovstva diljem svijeta koja, što zbog nedostatka novca, a što zbog pouzdanosti redovito održavanih oldtajmera, i dalje koriste lovce, od kojih su neki već ušli u sedmo desetljeće. Donosimo pregled najstarijih lovaca u svijetu koji još uvijek lete, a svoj izvorni dizajn nisu mijenjali više od 50 godina ili su ušli u službu prije pet desetljeća i više

Kako bi vojska zadržala prednost na bojnom polju, svakako mora koristiti najsuvremeniju tehnologiju, no to je ponekad nemoguće ostvariti zbog rupa u proračunu ili nepovoljne političke situacije koja priječi kupnju novih borbenih aviona. Stoga oni starijih godišta moraju ostati u službi, ali to ne znači nužno krucijalne probleme za korisnike jer se mlažnjaci moraju održavati sposobnima na jednak način kao i kada su se tek pojavili.