Sunčano vrijeme i danas će podizati raspoloženje; kroničnim bolesnicima savjetuje se dodatna zaštita

Danas će biti pretežno sunčano, na Jadranu i vjetrovito. Na kopnu vjetar slab, samo još ujutro ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, podno Velebita s olujnim udarima postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti između 2 i 5, na Jadranu od 7 do 11 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

U Zagrebu će prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 4 °C, prognozira DHMZ.

U utorak, u većini krajeva Hrvatske očekuje se pretežno vedro. U središnjim predjelima i osobito na sjevernom Jadranu prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na Jadranu umjerena bura, a osobito prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Jutro na kopnu hladno. Najniža temperatura od -8 do -3, na obali i otocima od 2 do 6. Najviša dnevna od 3 do 7 u unutrašnjosti, a na Jadranu oko 11 °C.

Sutra će u Zagrebu, kao i danas, biti pretežno sunčano. Vjetar slab. Ujutro hladno s najnižom temperaturuom oko -5 °C, dok će najviša dnevna biti između 3 i 6 °C.

Prognoza po regijama za ponedjeljak, 6. siječnja 2020.

Istočna Hrvatska

Pretežno vedro. Vjetar slab i umjeren sjeverni. Ujutro hladno, mraz, najniža temperatura od -6 do -4 °C, a najviša dnevna oko 4 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno vedro, u prvom dijelu dana još ponegdje uz umjeren sjeveroistočnjak. Ujutro hladno, najniža temperatura od -7 do -4, a najviša od 2 do 5 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno sunčano, u višim predjelima i razmjerno vjetrovito uz uglavnom umjeren sjeveroistočni vjetar koji će mjestimice imati i jake udare. Najniža temperatura od -7 do -5, a najviša od 0 do 3 °C.

Istra

Pretežno sunčano, ponegdje uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, u prvom dijelu dana mjestimice pojačana bura, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru zapuhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 3 do 5 °C, u unutrašnjosti Istre od -2 do 2 °C, a najviša dnevna od 6 do 10 °C.

Sjeverni Jadran

Prevladavat će sunčano, tek mjestimice može biti promjenjive naoblake. Vjetrovito. Puhat će jaka i na udare olujna bura koja će slabjeti prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 2 do 5, u unutrašnjosti Istre oko -1 pa može biti i slabog mraza. Najviša dnevna od 7 do 10 °C.

Dalmacija

Pretežno vedro i razmjerno vjetrovito osobito još u prvom dijelu dana. Puhat će umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar s olujnim udarim. Najniža temperatura od 3 do 7, u unutrašnjosti hladnije, ponegdje i uz slab mraz. Najviša dnevna od 5 u unutrašnjosti do 10 °C na obali i otocima.