Sumpor o zagrebačkom proračunu: Milićevićev čin duboko nemoralan, osjećamo se izdanima

V.d. predsjednice Nezavisne liste Zagreb i zastupnica u Gradskoj skupštini Marijana Sumpor izjavila je u ponedjeljak da nije bila upoznata s odlukom zastupnika iz te stranke Joze Milićevića da će podržati zagrebački proračun za iduću godinu te njegov čin ocijenila kao duboko nemoralan

"Nisam bila upoznata da će podržati proračun. Znam da je bio pod pritiscima i to je jako utjecalo na njegovo previranje o tome kako će odlučiti. Nije bilo odlučeno do kraja. Do kraja mi je tvrdio da će biti suzdržan", kazala je Sumpor novinarima u Skupštini.

Ne zna, kaže, o kakvim se pritiscima radilo, ali zna da se radilo o pritiscima, jer je to ono što joj je rekao.