Sudac Bitanga proglašen krivim: Udario je parkirani auto, a potom se odvezao

Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio je suca Visokog kaznenog suda Marijana Bitangu, krivim za izazivanje prometne nesreće i bijeg. Inače, to je druga prekršajna presuda temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega, doznaje Index.

Prema nepravomoćnoj presudi, Bitanga je 18. travnja prošle godine u Ulici grada Vukovara svojim vozilom udario u drugo parkirano vozilo, koje je u vlasništvu službenice Državnog sudbenog vijeća, Andreje Rožanković, da bi potom otišao bez da je vlasnici ostavio podatke o sebi i vozilu kako bi se utvrdila šteta i aktivirala polica osiguranja.