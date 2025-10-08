Sudac Bitanga proglašen krivim: Udario je parkirani auto, a potom se odvezao

Općinski prekršajni sud u Zagrebu kaznio je suca Visokog kaznenog suda Marijana Bitangu, jer je svojim autom lani udario u vozilo kolegice iz Državnog sudbenog vijeća, a potom se odvezao
Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio je suca Visokog kaznenog suda Marijana Bitangu, krivim za izazivanje prometne nesreće i bijeg. Inače, to je druga prekršajna presuda temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega, doznaje Index.
Prema nepravomoćnoj presudi, Bitanga je 18. travnja prošle godine u Ulici grada Vukovara svojim vozilom udario u drugo parkirano vozilo, koje je u vlasništvu službenice Državnog sudbenog vijeća, Andreje Rožanković, da bi potom otišao bez da je vlasnici ostavio podatke o sebi i vozilu kako bi se utvrdila šteta i aktivirala polica osiguranja.
Utvrđeno je da je lijevim dijelom svog automobila oštetio parkirano vozilo dok se pokušavao parkirati. Kad to nije uspio, otišao je. Unatoč tome što je Bitanga tvrdio da nije primijetio da je udario drugo vozilo, sud je na temelju videozapisa, fotografija i očevida utvrdio da su oštećenja bila takva da ih je morao vidjeti.
Sudac Bitanga kažnjen je sa 650 eura, uz 57 eura sudskih troškova. Sud nije prihvatio prijedlog tužitelja da mu se zabrani upravljanje vozilom, iako se u presudi navodi da je 2023. bio prekršajno osuđen zbog toga što zadarskoj policiji nije dostavio podatke o vozaču svog automobila koji je snimljen u prekršaju.