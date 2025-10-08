nepravomoćna presuda

Sudac Bitanga proglašen krivim: Udario je parkirani auto, a potom se odvezao

M.Da.

08.10.2025 u 18:26

Sucu Marijanu Bitangi ovo je druga prekršajna presuda
Sucu Marijanu Bitangi ovo je druga prekršajna presuda Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Općinski prekršajni sud u Zagrebu kaznio je suca Visokog kaznenog suda Marijana Bitangu, jer je svojim autom lani udario u vozilo kolegice iz Državnog sudbenog vijeća, a potom se odvezao

Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio je suca Visokog kaznenog suda Marijana Bitangu, krivim za izazivanje prometne nesreće i bijeg. Inače, to je druga prekršajna presuda temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega, doznaje Index.

Prema nepravomoćnoj presudi, Bitanga je 18. travnja prošle godine u Ulici grada Vukovara svojim vozilom udario u drugo parkirano vozilo, koje je u vlasništvu službenice Državnog sudbenog vijeća, Andreje Rožanković, da bi potom otišao bez da je vlasnici ostavio podatke o sebi i vozilu kako bi se utvrdila šteta i aktivirala polica osiguranja.

vezane vijesti

Utvrđeno je da je lijevim dijelom svog automobila oštetio parkirano vozilo dok se pokušavao parkirati. Kad to nije uspio, otišao je. Unatoč tome što je Bitanga tvrdio da nije primijetio da je udario drugo vozilo, sud je na temelju videozapisa, fotografija i očevida utvrdio da su oštećenja bila takva da ih je morao vidjeti. 

Sudac Bitanga kažnjen je sa 650 eura, uz 57 eura sudskih troškova. Sud nije prihvatio prijedlog tužitelja da mu se zabrani upravljanje vozilom, iako se u presudi navodi da je 2023. bio prekršajno osuđen zbog toga što zadarskoj policiji nije  dostavio podatke o vozaču svog automobila koji je snimljen u prekršaju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u KBC-u Sestre milosrdnice

u KBC-u Sestre milosrdnice

Liječnička komora reagirala na zapošljavanje Beroša, otkrili i detalje o njegovoj licenci
reakcija iz mađarske

reakcija iz mađarske

Javili su se iz MOL-a nakon sastanka s Janafom: 'Kao i uvijek...'
opoziv proizvoda

opoziv proizvoda

Povlače se proizvodi za djecu: U grizu ima plastike, a na meti su i crtani junaci

najpopularnije

Još vijesti