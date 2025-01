Sud ga oslobodio zbog hvatanja tinejdžerke za stražnjicu. Srećom, postoji viši sud

'Ovakvu vrstu uličnog uznemiravanja ni u kojem slučaju ne treba tolerirati kao način pokazivanja sviđanja ili zavođenja osobe, već se po stavu ovog suda radi o seksualnoj objektivizaciji – svođenju osobe na tjelesnu razinu radi zadovoljenja vlastitih potreba pri čemu dolazi i do dehumanizacije, a kod žrtve do osjećaja straha, ljutnje, posramljenosti i nelagode.

Riječ je o prekršaju iz Zakona o diskriminaciji i to radnjom spolne naravi koji se kažnjava novčanom kaznom do 5.330 eura. Počinio ga je, prema optužnici, 22-godišnjak koji je u prolazu uhvatio za stražnjicu 14-godišnjakinju, dijete koje do tada nije poznavao. Djevojčica se zbog toga iznimno uplašila i odmah nazvala oca.

Općinski sud u Čakovcu zaključio je da 22-godišnjak nije prekršio zakon, odnosno da uopće nije bilo kaznenog djela. U pitanju je, utvrdio je ipak sud, bilo doista nepristojno ponašanje, no, kako su zaključili, bez namjere stvaranja ponižavajućeg i uvredljivog okruženja i povrede dostojanstva oštećenice.

Nakon žalbe tužiteljstva Visoki prekršajni sud ponovno je analizirao cijeli slučaj. Objašnjava kako je seksualno uznemiravanje najblaži oblik seksualnog nasilja, ali može izazvati iste posljedice, strah, poniženost, uplašenost, povlačenje u sebe.

'I dok određeni oblici verbalnog postupanja poput dobacivanja, zviždanja, komentara doista mogu biti granični neželjeni fizički kontakt ovakvog tipa, prema stajalištu ovog suda, nedvojbeno predstavlja seksualno uznemiravanje. U ovom konkretnom slučaju radi se o tzv. ‘uličnom uznemiravanju’, dobro poznatom obliku seksualnog uznemiravanja koje je specifično po tome što do uznemiravanja dolazi na javnim mjestima od strane nepoznate osobe, a najčešće se radi o situacijama preprečivanja puta osobi, gestikuliranju, fizičkim dodirima…', analizira Visoki prekršaji sud.

Navodi se, također, kako mišljenje toga suda da ulično uznemiravanje ni u kojem slučaju ne treba shvatiti kao oblik komplimentiranja i načina zavođenja, izražavanja sviđanja i interesa za osobu, već se radi o seksualnoj objektivizaciji, svođenju osobe na tjelesnu razinu radi zadovoljenja vlastitih potreba pri čemu dolazi i do dehumanizacije, a kod žrtve do osjećaja straha, ljutnje, posramljenosti i nelagode.

'U svakom slučaju, uzimajući također u obzir da je žrtva dijete, ulično seksualno uznemiravanje opisano u ovom predmetu koje dolazi od strane odrasle nepoznate osobe prelazi granice koje svaka osoba postavlja kako bi zaštitila svoj osobni prostor i time po ocjeni ovog suda ispunjava zakonsko biće navedenog prekršaja', naveo je Visoki prekršajni sud i vratio slučaj na ponovno odlučivanje Općinskom sudu u Čakovcu.