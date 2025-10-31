godišnjica bunta

Studenti odgovorili Vučiću: 'Nudi pomirenje, ali postoji jedna mala kvaka'

M. Šu.

31.10.2025 u 18:58

Studenti idu prema Novom Sadu
Studenti idu prema Novom Sadu Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Srbijanski Studenti u blokadi odmah su odgovorili predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je pozvao na dijalog i ispričao se zbog onoga što je rekao.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao se studentima i građanima zbog izrečenih stvari te pozvao na dijalog nakon obilježavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi.

Studenti u blokadi odmah su mu odgovorili i objasnili zašto je Vučiću sada ponudio dijalog. 'Ako se pitate zašto opet nudi dijalog i pomirenje, a prije mjesec dana naredio je da nas sve pretuku i uhite, postoji jedna mala kvaka. Sutra se u Novom Sadu očekuje dolazak 47 ekipa stranih novinara, pretežno iz Europe, ali i cijelog svijeta. To je to', napisali su na službenom profilu FTN-a se budu.

Podsjetimo, Vučić je ranije večeras imao obraćanje povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu i poslo apel da veliko okupljanje koje se sprema za sutra prođe mirno.

'Godinu dana nakon tog strašnog dana mogu reći da su mnogi u našem društvu napravili ozbiljne i velike pogreške. Uključujući i mene. Šok zbog tog događaja naveo je mnoge ljude da pokažu nečuveni gnjev, da klevetaju, krše pravila, čine nasilje nad drugima i tuđom imovinom, pokušavaju uništiti nit našeg društva i osnovne vrijednosti koje nas povezuju kao narod. Kako su neki pokazivali ljutnju, u nekim trenucima i sam sam rekao neke stvari zbog kojih žalim što sam ih rekao. I o studentima, i o prosvjednicima i drugim ljudima s kojima se nisam slagao. Ispričavam se zbog toga', poručio je Vučić.

Obraćanje Aleksandra Vučića Izvor: Licencirane fotografije / Autor: RTS

