Studenti odgovorili Vučiću: 'Nudi pomirenje, ali postoji jedna mala kvaka'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao se studentima i građanima zbog izrečenih stvari te pozvao na dijalog nakon obilježavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi.

Studenti u blokadi odmah su mu odgovorili i objasnili zašto je Vučiću sada ponudio dijalog. 'Ako se pitate zašto opet nudi dijalog i pomirenje, a prije mjesec dana naredio je da nas sve pretuku i uhite, postoji jedna mala kvaka. Sutra se u Novom Sadu očekuje dolazak 47 ekipa stranih novinara, pretežno iz Europe, ali i cijelog svijeta. To je to', napisali su na službenom profilu FTN-a se budu.