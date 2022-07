Stručnjak o krađi morskih krastavaca: Kilogram sušenog trpa prodaje se i do 15 tisuća kuna

Dr. sc. Leon Grubišić sa splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo osvrnuo se na sve česšće slučajeve nedozvoljenog izlova morskih krastavaca

Grubišić je u središnjem Dnevniku HRT-a rekao da u krizi, recesiji i općem strahu od neimaštine najčešće nastrada priroda. 'U ovom slučaju krajnje odredište gonada i ježeva je Daleki istok. Tamo je standard nešto porastao i nekada su te delicije bile namijenjene samo bogatim ljudima. Međutim, s obzirom na to da im raste standard, tamo svatko na svojoj trpezi želi barem jedanput imati ove delicije koje su tražene i koje imaju ogromnu cijenu', rekao je Grubišić.

Naveo je da se na Dalekome istoku kilogram sušenoga trpa prodaje za 150 do 2000 dolara, dok 12 komada gonada ženki ježinaca ima vrijednost od 70 do 200 dolara. Tradicionalno, prstaci se ne šalju na daleke lokacije, već se najčešće nelegalno prodaju u Italiji, Hrvatskoj ili Sloveniji.

Grubišić je između ostaloga rekao da mnogi ne znaju koliko je uloga "neuglednog" trpa važna za očuvanje situacije u moru.

'On leži na morskome dnu, hrani se površinskim sedimentom, iz njega izdvaja organsku tvar, a izbacuje čisti pijesak. Da nemamo tih trpova, osobito na mjestima gdje je veliki utjecaj čovjeka, i kad nestanu ti trpovi, i ako nestanu - kao što su nestali na Dalekom istoku, jer su ih prelovili i istrijebili - onda dolazimo do situacije da na morskome dnu, na primjer, nema kisika', rekao je Grubišić, dodajući da to nisu samo štete koje se mogu procijeniti u novcu.