Stručnjaci podijeljeni oko presude za Thompsonov poklič: Jednima je očekivana, drugi zaprepašteni, ali svi se slažu - Vlada mora presjeći!

Saga o pokliču 'Za dom spremni' dobila je novi nastavak pravomoćnom odlukom Visokog prekršajnog suda, koji je velikom većinom glasova svih sudaca zaključio da na početku Thompsonove pjesme 'Bojna Čavoglave' to ne predstavlja prekršaj protiv javnog reda i mira. Suprotno očekivanju, ova presuda otvorila je više pravnih pitanja nego što ih je zatvorila, a stručnjaci u još većim nedoumicama. Jedni tvrde da je sud postupio protuustavno, a drugi da je odluka sasvim razumljiva i očekivana. Mahom se slažu da se idući korak očekuje od Državnog odvjetništva te da cijelu priču zaključiti može jedino Vlada, ova ili bilo koja druga

Praksa hrvatskih sudova oko (ne)kažnjavanja pokliča 'Za dom spremni' doista je šarolika i nekonzistentna, premda preteže sankcioniranju. Prije dvije godine novinarka Telegrama Ana Raić-Knežević analizirala je dostupne presude i zaključila da one variraju od oslobađajućih, preko onih s mizernom globom, do onih s ozbiljnim novčanim sankcija - a tradicionalno se našlo i slučajeva koji su otišli u zastaru.

'Čini se da Visoki prekršajni sud nije uzeo u obzir ranije odluke Ustavnog suda u sličnim predmetima, a koje bi trebale biti smjernica za postupanje svih drugih sudova. Morao je to napraviti jer se radi o tumačenju ustavnih normi, to je sukus, a konkretnije ću se moći izjasniti kada ovaj sud objavi cjelovito obrazloženje', kazao je Gardašević za tportal.

Komentirajući dosadašnje presude Ustavnog suda, ona kaže da - pojednostavljeno rečeno - 'Za dom spremni' jest ustaški pozdrav i ima se pravo sankcionirati, no ne znači da je on nedopušten i kažnjiv u svim situacijama. Ukoliko se to zaista želi postići, onda to pitanje treba urediti zakonom i ne prebacivati problem u ruke sudaca jer ne postoji propis koji to zabranjuje - po postojećim zakonima postoje situacije kada će biti kažnjivo i kada to neće biti slučaj.

'Moje je mišljenje da se na koncertu Marka Perkovića Thompsona, za kojega već trideset godina znamo da pjeva ovu pjesmu, ne krši javni red i mir, što god mislili o tom pozdravu, za razliku od uzvikivanja istog pokliča na nekom drugom mjestu. Ako smatramo da ustaški pozdrav ne smije biti dopušten ni u kojem obliku javne komunikacije, bez obzira na okolnosti i posljedice, tada to treba jasno i precizno propisati zakonom', zaključuje Alaburić.