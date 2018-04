Štromar nakon što je na sudu proglašen krivim: Opet bih to učinio

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar u četvrtak je, nakon što ga je Prekršajni sud nepravomoćno proglasio krivim da je kao varaždinski župan sklopio ugovor o prijevozu osnovnoškolaca bez potrebnog postupka javne nabave, rekao kako vjeruje da će u žalbenom postupku biti oslobođen te da bi opet to učinio kako bi učenicima osigurao prijevoz

"Dogodilo se to da je Presečki grupa kupila Autobusni promet (AP) u stečaju, kupila sve njihove nekretnine, preuzela sve njihove radnike i autobuse, ali i obveze. A obveza je bila AP-a voziti osnovnoškolce", kazao je. Dodao je kako je nedugo prije objavljen natječaj na koji su se javile dvije tvrtke AP Varaždin u stečaju i jedna tvrtka koja čak nije udovoljavala uvjetima usluge prijevoza djece, tako da nije nikako mogla biti izabrana.

Što se tiče postupka na Prekršajnom sudu, Štromar je mišljenja da su i županija i on osobno bili u dobroj situaciji, ali da je sadašnji župan Čačić lani povukao tužbu Upravnom sudu koju su napravili Štromar i suradnici, sigurni da su radili sve po zakonu.

Nedokučivo je zašto Čačić radi štetu županiji i što toliko ima protiv mene osobno

"Nije mi jasno zašto župan to radi, to je jednostavno nedokučivo zašto radi štetu županiji i što toliko ima protiv mene osobno. Zato sam uvjeren da zbog ovih pet tisuća osnovnoškolaca ova kazna, kada ću se žaliti, neće biti kazna od šest tisuća kuna. Bit ću oslobođen, ali ću ta sredstva donirati jednoj od škola za kupnju opreme", kazao je Štromar. Naglasio je kako bi opet isto učinio, ako bi se dogodilo da treba preuzeti rizik i osigurati učenicima prijevoz.

Odbacio je Čačićeve prozivke da država, odnosno Vlada osporava dug države za gradnju škola i dvorana prema modelu javno-privatnog partnerstva.

"Država ne osporava dug, dogovara se, pregovara se i za to je nadležan DORH koji treba napraviti sve one korake kako bi se dogovorilo mirno rješenje spora. Država će u tom mirnom rješenju spora platiti svu glavnicu koju nije plaćala od siječnja 2016. godine. pa do potpisivanja novog ugovora kojega ćemo potpisati sa županijama i gradom Koprivnicom nakon usvajanja novog Zakona o odgoju i obrazovanju", najavio je Štromar.

Vezano za medijska nagađanja da premijer Andrej Plenković planira preustroj Vlade te ukidanje nekih ministarstava, odnosno spajanje s drugima, rekao je kako se o tome još uopće nije razgovaralo među koalicijskim partnerima te da "još nema na vidiku taj sastanak".