Stroga pravila za unos robe iz BiH: Za 10 pašteta kažnjeni s 3000, za dvije vreće kupusa s 5100 kuna, a suho meso stajalo ih je još više

Kao država koja je članica EU-a, RH ne dopušta unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda na svoju teritoriju. Iako se građani stalno upozoravaju da je strogo zabranjeno prenošenje svježeg mesa ili suhomesnatih proizvoda, kao i prenošenje mliječnih proizvoda, voća i povrća preko granica EU-a, dio njih se ne osvrće na ova upozorenja. No, u posljednje vrijeme na granici između Hrvatske i BIH su sve rigoroznije kontrole i provjere

Iz BiH je u Hrvatsku dopušteno unijeti: 2 kg mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe po osobi, proizvoda životinjskog podrijetla, kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso, puževi, žablji kraci, također 2 kg po osobi, do 20 kg ribljih proizvoda, do 125 g kavijara, a svježeg voća i povrća (osim krumpira) do pet kilograma.

Mogu se unositi kruh, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi (uključujući slatkiše), pod uvjetom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa. Uz posjedovanje medicinske dokumentacije može se unijeti gotovih lijekova za osobne potrebe putnika u količinama potrebnim za liječenje najviše do mjesec dana uz obveznu potvrdu liječnika, piše Čapljinski portal.