Strava na nebu: Planuo požar u avionu na 10.000 metara, ljudi nisu imali kamo

M.Da.

19.10.2025 u 08:08

Požar na letu iz Hangzhoua u Incheon
Požar na letu iz Hangzhoua u Incheon Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Aviation Safety Network
Društvenim mrežama se širi snimka s leta Air Chine, na kojem se zapalio pretinac za prtljagu. Požar je ugašen, a uzrok otkriven

Panika je zavladala među putnicima aviona Airbus A321 koji je letio iz kineskog Hangzhoua prema Incheonu u Južnoj Koreji.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se pretinac za prtljagu koji se zapalio dok je avion bio na 10.000 metara visine. Uspaničeni putnici, ali i stjuardese, trčali su prema vatri kako bi je što brže ugasili, dok su se kabinom orili povici da požure, piše Metro.

Let Air Chine prisilno je završio u Šangaju. Zrakoplovna kompanija potvrdila je kako je uzrok požara bila prijenosna litijska baterija, koja je bila u prtljazi nekog od putnika.

"Dana 18. listopada, na letu CA139 iz Hangzhoua prema Incheonu, litijska baterija u ručnoj prtljazi pohranjena u gornjem pretincu spontano se zapalila“, stoji u priopćenju kompanije.

Ovo je još jedan u nizu incidenata povezanih sa samozapaljenjem litij-ionskih baterija tijekom leta. Kineska uprava za civilno zrakoplovstvo još je ranije zabranila unošenje takvih baterija na domaćim letovima. Srećom, u ovom slučaju nitko nije ozlijeđen.

