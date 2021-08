Strava na dječjem igralištu u Slavonskom Brodu; otrovna riđovka ugrizla 7-godišnjaka

Zmija riđovka ugrizla je 7-godišnje dijete na dječjem igralištu u Slavonskom Brodu koje je u igri tražilo loptu

'To je jedina naša otrovna zmija. U Hrvatskoj imaju tri vrste zmija otrovnica, a u našem podneblju to je riđovka. Izuzetno je otrovna. Otrov je dosta sladak, pogotovo od naše riđovke koja obitava na području od Nove Gradiške pa do Babine Grede. Ljudi trebaju biti na oprezu jer posljedice mogu biti različite', objasnio je za SBonline Karamazan.

Dodao je kako mu se čini da je riječ o 'suhom ugrizu' što znači da zmija nije ispustila otrov prilikom ugriza. 'Mokri ugriz' je, pak, objašnjava se, kada otrov iziđe van, ruka poplavi, nastaju plikovi, a posljedice su puno veće.