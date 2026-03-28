Što se krije iza dolaska nosača u Split? Strani mediji pišu o požaru i problemima

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford usidrio se u blizini splitske luke, a njegov dolazak privukao je pozornost stranih medija, koji uz službene izjave donose i niz detalja o nedavnim incidentima i operacijama tog broda

Riječ je o jednom od najmodernijih ratnih brodova američke mornarice, koji je posljednjih tjedana bio angažiran na više osjetljivih lokacija. O njegovom dolasku u Split prvi je izvjestio tportal. Požar i ozlijeđeni mornari Prema pisanju Sky Newsa, nosač je nedavno bio na popravcima u američkoj vojnoj bazi u grčkoj Souda Bay nakon požara koji je izbio u brodskoj praonici.

Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Forda pred Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+3 Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Forda pred Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Američka vojska tada je priopćila da incident nije bio povezan s borbenim djelovanjem, iako je brod sudjelovao u operacijama protiv Irana. Reuters je izvijestio da je ‘nekoliko stotina mornara zatražilo pomoć zbog udisanja dima nakon požara u brodskoj praonici rublja, koji je izbio tijekom operacije “Epic Fury”’, uz napomenu da su tri mornara ozlijeđena. Vatra je, prema istom izvoru, satima bila izvan kontrole. Tehnički problemi na brodu Reuters također navodi da nosač ima i tehničkih poteškoća. ‘Brod se tijekom cijelog rasporeda bori s problemima u vodovodnom sustavu, što izravno utječe na funkcionalnost svih 650 toaleta na palubi’, navodi agencija.

Takvi problemi dodatno su opteretili brod koji se često opisuje kao ‘plutajući grad’ zbog veličine i broja članova posade. Uloga u operacijama protiv Irana Nosač USS Gerald R. Ford poslan je na Bliski istok u veljači, u vrijeme kada je američki predsjednik Donald Trump pojačavao pritisak na Iran. Izraelski medij The Times of Israel podsjeća da je brod bio ključan u zračnoj kampanji protiv Irana krajem veljače. ‘Dolazak “Forda” u Split ostavlja privremenu prazninu u američkim snagama na Bliskom istoku’, navodi taj medij, ističući da je nosač bio jedan od glavnih instrumenata američke vojne moći u regiji. Prije toga bio je raspoređen i na Karibima tijekom napetosti s Venezuelom.