Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru ponovno je u središtu pozornosti zbog ozbiljnog incidenta koji se dogodio sredinom rujna. Hospitalizirani muškarac zapalio se dok je bio vezan za bolnički krevet, a zbog zadobivenih opeklina prevezen je u Kliniku za traumatologiju.
Državno odvjetništvo potvrdilo je da provodi izvide kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, doznaje Dnevnik Nove TV. Riječ je o još jednom slučaju koji je otvorio pitanja o sigurnosti pacijenata i postupanju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, koja je već pod povećalom javnosti zbog smrti 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša. Prema informacijama koje je objavio požar se dogodio 11. rujna, a pacijent je u trenutku izbijanja vatre bio sputan za bolnički krevet.
Pacijent navodno pokušao zapaliti cigaretu skrivenu u odjeći
Vršiteljica dužnosti ravnateljice Klinike Lidija Hrastić Novak potvrdila je da je došlo do požara te iznijela verziju događaja prema informacijama kojima trenutačno raspolaže uprava.
Prema njezinim riječima, pacijent je sam izazvao požar pokušavajući zapaliti cigaretu koju je skrivao u odjeći. Cigaru, odnosno predmet kojim je pokušao zapaliti, djelatnici navodno nisu pronašli tijekom prethodnog pregleda.
Hrastić Novak potvrdila je i da je muškarac u tom trenutku bio vezan, odnosno kako je navela, „humano sputan“. Objasnila je da se radilo o blagom i dobrovoljnom sputavanju. Prema ranijim medijskim informacijama, vatra se proširila na pacijentovu ruku, nogu i dio bolničkog kreveta. Osoblje Klinike ugasilo je požar prije dolaska vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Ozlijeđeni muškarac potom je prevezen u Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici zbog opeklina.
Prema informacijama Jutarnjeg lista, policija je nakon događaja obavila očevid te izuzela snimke videonadzora i druge predmete koji bi mogli pomoći u utvrđivanju okolnosti incidenta. Posebno se postavlja pitanje kako je pacijent, unatoč tome što je bio vezan za krevet, došao do upaljača te tko je i na koji način nadzirao njegovo stanje u trenutku izbijanja požara.
Vršiteljica dužnosti ravnateljice potvrdila je da je policija zatražila medicinsku dokumentaciju i snimke videonadzora te da je Klinika dostavila tražene materijale.
Ministarstvo zdravstva nije bilo obaviješteno
Posebnu pozornost izazvala je činjenica da Ministarstvo zdravstva nije bilo upoznato s incidentom, iako se radilo o događaju u kojem je hospitalizirani pacijent zadobio opekline dok je bio vezan za bolnički krevet. Iz Ministarstva su potvrdili da ni ministrica zdravstva Irena Hrstić ni zdravstvena inspekcija nisu zaprimile informaciju o požaru. Vršiteljica dužnosti ravnateljice pretpostavila je da tadašnja ravnateljica nije smatrala potrebnim obavijestiti Ministarstvo jer su na mjesto događaja izašli policija, vatrogasci i hitna pomoć.
Dodala je da bi, gledajući na situaciju iz današnje perspektive i nakon drugih događaja u Klinici, takav incident svakako prijavila Ministarstvu.