Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru ponovno je u središtu pozornosti zbog ozbiljnog incidenta koji se dogodio sredinom rujna. Hospitalizirani muškarac zapalio se dok je bio vezan za bolnički krevet, a zbog zadobivenih opeklina prevezen je u Kliniku za traumatologiju.

Državno odvjetništvo potvrdilo je da provodi izvide kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, doznaje Dnevnik Nove TV. Riječ je o još jednom slučaju koji je otvorio pitanja o sigurnosti pacijenata i postupanju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, koja je već pod povećalom javnosti zbog smrti 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša. Prema informacijama koje je objavio požar se dogodio 11. rujna, a pacijent je u trenutku izbijanja vatre bio sputan za bolnički krevet. Pacijent navodno pokušao zapaliti cigaretu skrivenu u odjeći Vršiteljica dužnosti ravnateljice Klinike Lidija Hrastić Novak potvrdila je da je došlo do požara te iznijela verziju događaja prema informacijama kojima trenutačno raspolaže uprava.

Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic







+35 Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic

Prema njezinim riječima, pacijent je sam izazvao požar pokušavajući zapaliti cigaretu koju je skrivao u odjeći. Cigaru, odnosno predmet kojim je pokušao zapaliti, djelatnici navodno nisu pronašli tijekom prethodnog pregleda.

Hrastić Novak potvrdila je i da je muškarac u tom trenutku bio vezan, odnosno kako je navela, „humano sputan“. Objasnila je da se radilo o blagom i dobrovoljnom sputavanju. Prema ranijim medijskim informacijama, vatra se proširila na pacijentovu ruku, nogu i dio bolničkog kreveta. Osoblje Klinike ugasilo je požar prije dolaska vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Ozlijeđeni muškarac potom je prevezen u Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici zbog opeklina. Prema informacijama Jutarnjeg lista, policija je nakon događaja obavila očevid te izuzela snimke videonadzora i druge predmete koji bi mogli pomoći u utvrđivanju okolnosti incidenta. Posebno se postavlja pitanje kako je pacijent, unatoč tome što je bio vezan za krevet, došao do upaljača te tko je i na koji način nadzirao njegovo stanje u trenutku izbijanja požara.

Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+3 Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac