Stiže promjena, pripremite kišobrane i topliju odjeću

Nakon natprosječno toplog utorka, krajem dana u kontinentalnu Hrvatsku stiglo je osvježenje. Jači pljuskovi i nevremena očekuju se tijekom srijede, osobito u kopnenom području

Osjetno svježije nego u utorak bit će i u središnjoj Hrvatskoj , s temperaturom do 18 °C. Prevladavat će oblačno, uz kišu u noći i prijepodne, a do večeri će se razvedravati uglavnom u Međimurju, Podravini i Hrvatskom zagorju. Povremeno će puhati umjeren, na udare moguće i jak sjeveroistočni i istočni vjetar.

U Dalmaciji će pad temperature biti blaži nego u sjevernijim krajevima, uz još dosta sunca tijekom dana, a kiše i grmljavine bit će poglavito poslijepodne u sjevernoj Dalmaciji, iako poneki lokalni pljusak nije isključen i južnije. Nakon juga i istočnjaka poslijepodne će okrenuti na buru, ponegdje i jaku.

Bura će krajem srijede zapuhati i na krajnjem jugu Hrvatske. No, prije toga jugo i istočni vjetar, sredinom dana i poslijepodne uz obalu ponegdje jugozapadni. More malo do umjereno valovito. Prevladavat će sunčano, uz ponegdje umjerenu naoblaku te malu do umjerenu vjerojatnost za pokoji mjestimični pljusak. Najviša temperatura od 26 do 29 °C."

U četvrtak još ponegdje kiša pa suho i sunčanije, uz buru

"U četvrtak na kopnu uglavnom bez kiše, osim ponegdje u Zagori. Od petka sunčanije, ali uz mogućnost za jutarnju maglu, posebice u subotu. Jutra će biti svježa, osobito u gorju, gdje može biti slabog mraza pri tlu. Dnevna temperatura do nedjelje uglavnom od 15 do 20 °C, zatim vjerojatno viša.

I na Jadranu će u nastavku ovog tjedna biti svježije. Puhat će umjerena i jaka, mjestimice i olujna bura, koja će u petak oslabjeti na srednjem i južnom dijelu, a u subotu i na sjevernom. Prevladavat će sunčano, a pljuskovi s grmljavinom mogući su još u četvrtak posebice na krajnjem jugu.