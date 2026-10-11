Stigla nova anketa: Loše vijesti za HDZ i SDP, jedna stranka nastavlja rasti

Blagi rast bilježe Most s gotovo 10 posto, kao i stranka njihove bivše članice Kluba, no Drito je na 2 posto. Slijedi Domovinski pokret, pa Domino i Centar s približno istim rejtingom.

Vladajuća stranka i dalje je prvi izbor među ispitanicima. HDZ je u listopadu na 25 posto, ali nastavljaju trend pada. Ovo je ujedno najslabiji rezultat HDZ-a u trećem mandatu premijera Andreja Plenkovića . U istom razdoblju ovo je najniži rejting i SDP-a; sada su na nešto ispod 20 posto. Istodobno, Možemo raste i treći mjesec zaredom, sada su na gotovo 14 posto.

Oko jedan posto su Pravo i Pravda, IDS i Nezavisna platforma Sjever. Sve ostale stranke su ispod toga, a neodlučnih je 15,6 posto.

Predsjednik i dalje najpozitivniji

Najpozitivniji političar za gotovo 22 posto ispitanika i u listopadu je predsjednik Zoran Milanović, no uz pad pozitivnog doživljaja. Blaži pad vidljiv je i kod premijera Plenkovića ali ostaje na drugom mjestu. Unatoč štrajku u Holdingu i ZET-u, ili baš zbog njega, raste pozitivni doživljaj zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Slijede: član i predsjednik Mosta; Marin Miletić i Nikola Grmoja, pa Ivana Kekin i Dalija Orešković.

U top 10 najpozitivaca su još: Marija Selak Raspudić, Ivan Anušić i Biljana Borzan. Više od petine ispitanika poručuje: najpozitivniji političar je - nitko.

Na vrhu najnegativnijih - nema promjene

Vrh ljestvice najnegativnijih političara i dalje drži premijer Plenković. U takvom ga svjetlu vidi nešto više od 37 posto ispitanika. Slijedi predsjednik Milanović s 10,5 posto. Treći je i dalje zagrebački gradonačelnik.

Rast negativnog doživljaja vidljiv je kod predsjednika SDP-a, Hajdaš Dončić je četvrti izbor, pa sa sličnim rejtinzima: Ivan Penava, Sandra Benčić i Milorad Pupovac.

Ispod 2 posto, ali i dalje u 10 negativaca su: Hrvoje Zekanović i Dalija Orešković, s istim rejtingom. Uslijed velike afere s otpadom u Lici tu je i bivši političar i bivši glavni državni inspektor, Andrija Mikulić. Da su negativni svi političari stav je gotovo 13 posto ispitanika.

I u školi su krenule prve ocjene, a ovo su one za Pantovčak, Vladu i Hrvatski sabor. Predsjednik Republike bilježi pad ali ostaje na dobar, tri. Pada prosječna ocjena i Banskih dvora, no ostaju na dovoljan, dva, baš kao i parlament.

Tražili smo društveni optimizam, a ovo su rezultati za listopad. Tek nešto više od 17 posto ispitanih smatra da država ide u dobrom smjeru dok ih više od 75 posto poručuje - Hrvatska ide u pogrešnom smjeru.

Afera oko opasnog otpada u Gospiću, pa natječaj o njegovu zbrinjavanju sigurno su imali utjecaja na rejtinge, a upravo je za ispitanike to najvažnija tema mjeseca. Sijedi štrajk u Zetu i Holdingu, pa opet otpad; odnosno zbog njega organiziran prosvjed u Zagrebu.

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus, od 6. do 8. listopada, na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna greška uzorka je +/- 3 cijela 04 posto, za rejting stranaka +/-3 cijela 53 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.