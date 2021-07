Stigao ekspresan odgovor iz ECDC-a o Jadranu kao jednoj regiji: Ništa drugo ne bi bilo praktično...

Nakon što je od četvrtka cijela hrvatska obala iz zelene prešla u narančastu koronazonu, što bi moglo ozbiljno ugroziti turističku sezonu, sve su glasniji zahtjevi da se epidemiološka situacija promatra po županijama kako bi se, primjerice, na Jadranu odvojile županije koje imaju dobru od onih s lošijom epidemiološkom slikom. No sudeći prema odgovoru koji je HRT dobio iz Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti - od toga zasad neće biti ništa

Iako Istarska županija ima tek četiri aktivna slučaja zaraze koronavirusom, ni ona više nije u zelenom.

'Ne možemo utjecati na stanje u ostalim županijama. Najpoštenije bi bilo ono što mi zahtijevamo, to da se svaka županija procjenjuje za sebe. To bi bila korist i za županiju i za RH u odnosu na turizam. Ovako možemo vrlo lako otklizati prema crvenome', naglašava Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije. Najviše je zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u čijem stožeru kažu da su mjere i sada dovoljno restriktivne, ali je problem to što se ne poštuju.