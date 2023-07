Štern otkrio gdje u plinskoj aferi treba pokrenuti pitanje odgovornosti

Upitan jesmo li dvanaest dana od ove afere bliže saznanju tko su pravi krivci Štern je za RTL Danas kazao kako misli da nismo.

Mi'slim da nismo. Ono o čemu svi govore i većina tih navoda, odnosno informacija, dolaze iz istih izvora. Pritom različito tumače izvore i onda se stvara kakofonija. Što se dalje ide s tim pitanjem, to će se manje znati i sve dok u HEP ne uđe ozbiljna revizija. Ne mislim na DORH ili USKOK, nego na stručnu reviziju koja će moći dati ekspertno mišljenje o tome što se radilo u sektoru trgovine, koje je vrlo osjetljivo područje, i u kojem često ima gubitaka i dobiti. U trgovačkim smislu ne može se isključiti da dolazi do takvih situacija. Međutim, o tome trebaju razgovarati kvalificirani i kompetentni ljudi koji se u to razumiju, a ne široka javnost', rekao je Štern.