Srića: Zabluda je da je cjepivo prerano i prebrzo proizvedeno, tehnologije su poznate od ranije

Gost Dnevnika N1 bio je pulmolog Saša Srića

“Zašto, to treba pitat njih (Vladu). Cijelo vrijeme se pokušava balansirati. Ekonomija je bitna, ali zdravstveno stanje nacije mora biti prioritet, mora biti na prvom mjestu. U periodu koji nas očekuje, a to je onaj koji će biti najteži, kad ćemo dosegnuti vrhunac, bit će puno više zaraženih, a moja procjena je da ćemo imati 30 do 50 umrlih dnevno”, kaže Srića za N1.



Hrvatska muku muči s cijepljenjem. “Polovina je cijepljena, no druga polovina nije. Neke države se otvaraju, pokušavaju se otvarati, Danska je imala koncert na kojem je bilo nekoliko desetaka tisuća ljudi, ali Danska ima 83 posto procijepljenosti. Kod nas je to jako malo, ide na kapaljku. Nadam se da ćemo naše ljude uvjeriti koliko je bitno”, rekao je Srića dodajući da je “beskrajno bitno” uvjeriti ljude da se cijepe.



“Rizik od cijepljenja je minimalan, a rizik od komplikacija kod covida, i kod mladih i zdravih ljudi, je velik. Zabluda je da je cjepivo prerano i prebrzo proizvedeno. Tehnologije su poznate od ranije, dugi niz godina, provodile su se, rekli bismo, na braći blizancima covida, SARS-u i MRSA-i, pa su samo unaprijeđene u ovom segmentu. Apsolutno pozivam sve da se cijepe, cijepljenje je jedino što nas može izvući iz kriz krize, bojim se da alternative nema”, ističe Srića.

Također, kaže Srića, obiteljski liječnici trebali bi motivirati pacijente da se cijepe. “Iako većina radi dobro, neki pacijenti su mi rekli da su im njihovi liječnici obiteljske medicine rekli ‘nemoj se cijepiti, imaš puno komorbiditeta’. Ne, upravo suprotno treba biti. Stariji i bolesni se trebaju cijepiti, kao i naše trudnice”, rekao je Srića.

Slovenije uvodi obavezne covid-potvrde za gotovo sve, treba vam i ako želite u mesnicu, do kse kod nas uporaba stidljivo najavljuje isključivo za radnike u zdravstvu i socijali. Oni koji se neće cijepiti morat će se testirati jednom tjednom, a trošak će snositi proračun. Je li to fer?

“Naravno da ne. Ponavljam, zalažem se za obavezno cijepljenje u pojedinim sektorima, ali, definitivno, tko se ne želi cijepiti, trebao bi snositi odgovornost, odnosno trošak na vlastiti račun”, odgovorio je Srića.

Država je, smatra Srića, kada je u pitanju cijepljenje, “zakazala oko edukacije”.

“Trebalo je više educirati. Staviti naglasak ‘cijepi se, misli na sebe’, naravno, i na druge. Moramo i dalje pričati, nikad nije kasno. Isto tkao, kompletna jedna situacija u kojoj mislim, da i vlast i oporba trebaju reagirati. Pričam kao socijaldemokrat, nisam primijetio inicijativu SDP-a, da je napravio nešto, da je izlazio sa sugestijama”, rekao je Srića.

Što ako se pojave nove mutacije? “To je ono što najviše brine, zato se stalno ističe da se pacijenti moraju ciejpiti. Dese li se nove mutacije, to će biti problem za naše sugrađanke i sugrađane jer će klinička slika biti teža”, odgovorio je Srića.

Trenutno je u Hrvatskoj hospitalizirano manje od 10 posto oboljelih, a mnogi tvrde da je upravo to broj koji bi se odsad trebao pratiti.

“Mislim da treba pratiti sve brojke. Danas je 13 umrlih, a samo dvoje ih je bilo cijepljeno i to su bili stariji ljudi i s brojnim popratnim bolestima. O tome govorimo, treba isticati da preko 86 posto onih koji završe u bolnici nisu cijepljeni”, zaključio je Srića.