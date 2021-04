Spremaju se velike promjene za one koji žele registarske pločice po narudžbi i izboru

U pravcu definiranja kolika je točno cijena najbržeg mogućeg postupanja kod izdavanja registarskih pločica krenulo se u dopune Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica, tako da se dopune Rješenja sada nalaze na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Sve kako bi se omogućilo izdavanje pločica u što kraćem roku u tzv. žurnom postupku

Nije riječ o bilo kakvim registarskim pločicama već onima po narudžbi (npr.: ST 007 JB) i onima po izboru (npr.: ST STIPE 1), kao i onima za oldtimere, piše HAK.

Obuhvaćene su nadalje, mogućim žurnim postupkom po posebnoj cijeni i registarske pločice koje se izdaju s istim oznakama, ali na obrascu s EU logom, a ta opcija predviđa se i u pogledu registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva, odnosno dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva. Međutim, ne treba zaboraviti na prenosive pločice, one se isto mogu izdavati u žurnom postupku.

Vezano uz vlasnike oldtimera, te one koji žele EU logo, odnosno vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava kao i one kojima su nasušno potrebne prenosive pločice nije potrebno upuštati se u daljnje detektiranje njihovih motiva za žurnošću. Jednostavno, egzistentna je potreba za žurnim postupkom. Koliko je taj žurni postupak doista brz? To zapravo ovisi o lokaciji.