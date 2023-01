Splitski kafići poput mjenjačnica: Kava i pića teku u potocima, no sitnih eura ni za lijek. 'A i taj EU, baš su mogli za Hrvate tiskati novčanice od 1 i 2 eura'

Drugog dana nove godine, a zapravo prvog 'pravog' radnog dana bez ozbiljnijeg mamurluka, nastupilo je vrijeme za uhodavanje i privikavanje na novu valutu: i dok po trgovinama sve uglavnom prolazi glatko, u kafićima katkad zašteka. Koliko smo primijetili, ne njihovom krivnjom

'Spremam se zamijeniti kovanice kuna, ali pričekat ću još malo. Neće pobić', smije se na šanku njen zet Marino i pozira nam s kasicom prekrcanom parama. Izvana nacrtani euri, unutra nagurane stare hrvatske kune.

'Ovdje stane otprilike tri i po iljade kuna. Znamo, testirali smo, vidit ćemo dogodine kako ide s eurima. Ne bi bilo loše da se skupi tri i po iljade eura', smije se Marino.

Kratka tportalova inspekcija Rivom, zlatnom dolinom splitskog ugostiteljstva, otkrila je da su gazde kafića uglavnom pribjegli zaokruživanju cijena - no i da su to učinili poprilično nježno. Povećanje cijena uglavnom iznosi oko pola kune, koliko je potrebno da se u eurima one dovedu do koliko-toliko okrugle brojke. Kava je na 1,80 eura, pivo na 3,40…

Gosti uglavnom kombiniraju, no zasad mahom troše kune: em ih je ostalo u novčaniku od novogodišnje noći, em su ih ionako panično dizali jer su očekivali kataklizmu s bankomatima, em se čini da eura zasad naprosto nema dovoljno u opticaju. Svi ugostitelji redom žale se da nisu uspjeli dočekati početne pakete kovanica s kojima bi koliko-toliko normalno radili.