Rus koji je planirao napad dronom na aerodromu stigao iz Turske pa odletio u Srbiju

Njemački istražitelji sumnjaju da je pripadnik ruske vojne obavještajne službe (GRU) umiješan u planiranje "hibridnog napada" koji je predviđao napad dronom opremljenim eksplozivom na aerodromu u Leipzigu u kolovozu, izvijestile su u subotu novine Welt am Sonntag.

Prema njemačkim novinama, Rus po imenu Oleg Le, pripadnik GRU-a, osumnjičen je za koordinaciju logistike planiranog napada na aerodrom u istočnoj Njemačkoj. Vlasti su identificirale i drugog osumnjičenika, bjeloruskog državljanina Andreja Kaa, dodaju novine. Uslijed događaja Berlin je poduzeo nekoliko mjera protiv Rusije, među kojima su zatvaranje ruskog konzulata u Bonnu i ruskog kulturnog centra u Berlinu, navode novine. Rusija poriče umiješanost. Istražitelji vjeruju da je Oleg Le stigao u Njemačku iz Turske, a onda s berlinske zračne luke poletio za Srbiju.

Vjeruje se da se sada već vratio u Rusiju, izvijestile su novine. Izravni letovi između Rusije i Njemačke obustavljeni su od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Vlastima je bilo poznato da Oleg Le ima veze s GRU-om, ali nije stavljen pod nadzor nakon ulaska u Njemačku, prema pisanju Welt am Sonntag. Osumnjičenici su identificirani zahvaljujući DNK dokazima pronađenima u zračnoj luci, izvještavaju novine.