Snažan tajfun pogodio Japan, naređena evakuacija 1,6 milijuna ljudi

Tajfun Haishen donio je velike količine kiše i snažne vjetrove na jug Japana u nedjelju, dok se snažna oluja približava otoku Kyushu

Gotovo 40.000 kućanstava ostalo je bez struje na otocima Kyushu i Okinawi.



Haishen, drugi tajfun koji je ovaj tjedan pogodio južni Japan, mogla bi biti rekordno snažna oluja, objavio je japanski Meteorološki zavod.

U Kyushuu bi trebalo pasti do 600 milimetara kiše, a na jugozapadnom Shikoku i regiji Tokai do 400 milimetara do ponedjeljka u podne, objavio je Meteorološki zavod.