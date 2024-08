Smrt ili mučenje: Ruski dezerter otkrio što se događa onima koji budu uhvaćeni

Međutim, u nekim slučajevima sudovi izriču samo uvjetne kazne za napuštanje vojne jedinice bez dopuštenja, što ruskoj vojsci omogućuje da one koji su osuđeni pošalje natrag na front. To za Deutsche Welle kaže Ivan Čuviljajev iz ruske organizacije “Šetnja kroz šumu”, koja podržava dezertere. Prema njegovim riječima, oko 70 posto vonih koji su se ovoj organizaciji obratili za pomoć ove godine su vojnici pod ugovorom.

„Svatko od njih bio je praktički prisiljen na ovaj ili onaj način potpisati ugovor. Sve je manje mobiliziranih muškaraca jer su mnogi već umrli. Svi žele pobjeći jer postoje samo dvije mogućnosti: ili umrijeti, ili ići na sud”, objašnjava ovaj aktivist za ljudska prava.

Široko rasprostranjena tortura

U nekim slučajevima dezerteri se skrivaju u područjima Ukrajine pod ruskom okupacijom, kaže Čuviljajev. To je opasno jer ako budu uhvaćeni, suočavaju se s mučenjem kao što je prisiljavanje da duže vrijeme sjede u dubokoj jami na otvorenom, a potom ih se transportira natrag na front.

Ovo mučenje je, kaže on, rašireno i prijeti vojnicima kada piju alkohol, svađaju se s nadređenima i napuštaju jedinicu bez dopuštenja. "Ali događa se i da ljude koji se ne žele boriti strpaju u podrume napuštenih zgrada, primjerice škole ili bolnice, i tamo ih muče. Nakon mjesec dana u takvoj 'ćeliji' u neljudskim uvjetima pristaneš na sve, bez obzira šta je to", rekao je Čuviljajev.

Među onima koji žele pobjeći ima mnogo ranjenih. Vladimir (puno ime poznato DW-u) u okupiranoj ukrajinskoj regiji Donjeck izabrao je najlakši put za bijeg - preko bolnice. On je 2022. regrutiran u rusku vojsku, ali je odbio ugovor.

Tijekom dvije godine Vladimir je više puta bio hospitaliziran zbog ranjavanja. Prije nego što se trebao vratiti na front, pobjegao je. No, uhvaćen je i mučen u podrumu, za što su njegovi rođaci saznali 2024. godine. Njegova supruga kaže da je on na kraju bio prisiljen potpisati ugovor s ruskom vojskom. U travnju je, kaže ona, poslan u jurišnu brigadu i nedugo zatim je poginuo.

U Telegram kanalu o temi mobiliziranih ljudi iz takozvane “Narodne Republike Donjeck” još jedan dezerter priča svoju priču. "Odveli su nas u sobu bez kreveta i prozora. Tamo su na vlažnim madracima ležali ljudi koji boluju od HIV-a i hepatitisa. Morali smo spavati na podu", piše on. On govori o mučenju batinama i elektrošokovima. Onima koji su pristali pristupiti jurišnoj brigadi obećana je, piše on, uvjetna kazna.