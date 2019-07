Smiljana Leinert Novosel do kosti secira ponašanje naših vodećih političara te otkriva tko je u tome najvještiji: Od njega se odbijaju i afere...

Svaki put kad na hrvatskoj političkoj sceni dođe do usijanja mediji posežu za stručnim analitičarima koji tumače namjere i istupe dužnosnika s Markova trga. Iz komunikološke perspektive dr. Smiljana Leinert Novosel s Fakulteta političkih znanosti već više od 10 godina pomno interpretira javne nastupe političara, ukazujući na njihove propuste u služenju javnom interesu, kao i na čemu bi trebali dodatno poraditi da bi njihove poruke i inicijative naišle na plodno tlo. U razgovoru za tportal ta veteranka primijenjene komunikologije u Hrvatskoj analizira nove ministre i predsjedničke kandidate

Tezu da je sve u percepciji prva je, sjećate se, inaugurirala bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić prilikom odlaska. Rekla bih ovako: gdje god ima percepcije, ima i činjenica. Nikad percepcija ne pliva sama u zraku i ne kreira se zato što je nekom dosadno, već uvijek postoje neki okidači, signali koji počivaju na činjenicama. No pored činjenica, u politici je osobito važna komunikacija. Dakako, političar svoju karijeru ne može graditi samo temeljem svoje simpatičnosti ili sjajnog komuniciranja, on mora imati i neke opipljive rezultate. Tek tada se uspostavlja balans na kojem, kao popularna i uspješna osoba, može očekivati dobar izborni rezultat.

To je stvar političke kulture i postojanja nekakve ljestvice koja se trebala u startu visoko postaviti i svako odstupanje jednako tretirati. Drugim riječima, ne može se nekome progledati kroz prste, a nekoga odmah sankcionirati udaljavanjem s dužnosti. Svakako se mora reagirati korektno i odmah. U tom slučaju ne trpe ni pojedinac, ni stranka, ni Vlada, ni država, ni građani. Meni je inače fascinantna poruka da se netko tko je iz određenih razloga smijenjen u Vladi vraća kao saborski zastupnik jer sad se stvarno postavlja pitanje – kakvi nam to ljudi sjede u Saboru?

Moglo bi se reći da je to premijerova percepcija djelovanja medija. Istina je očito negdje na sredini. Poneki put mu mediji nisu skloni, no oni i nemaju ulogu da mu budu skloni. Ključna uloga medija je da prati, analizira i propituje događaje i aktere. Naravno da se koji put čini da su neki mediji nekom skloni, naravno da neki novinari postavljaju neugodna pitanja, a neki baš i ne. Pristupi su individualni, ali i mediji, kao i političari, polažu račune javnosti. U ovom slučaju mediji su otkrili nešto o djelovanju ministara, a kredibilitet Vlade itekako bi podignulo to da se provedu istrage i pokažu rezultati. Čini mi se da javnost očekuje da se ide do kraja, da se utvrdi što je bila navodna percepcija, a što su ipak činjenice koje mogu itekako promijeniti percepciju.

Ministar Pavić trudi se oko komunikacije i on nije nevješt u tome. Međutim, vjerojatno je doživio razočaranje i određenu razinu neuspjeha u komunikaciji sa sindikatima, pa pod utjecajem tog nepovjerenja, misleći da su i mediji odigrali veliku ulogu, očito na neki način stavlja štit i komunicira samo ono što on hoće. On želi dominirati komunikacijom, ne ulazi u dijalog, nego zapravo određuje što će se čuti. To obično signalizira nesigurnost i nelagodu. U kriznim situacijama morate biti ne samo stručnjak u svom resoru, nego se morate i postaviti na način da znate na čemu ćete inzistirati, a što nastojati gurnuti u drugi plan. Bitno je osvijestiti to da prvenstveno trebate sačuvati odnose jer ćete tada moći nastaviti dijalog. U ovom slučaju riječ je o resoru koji permanentno zahtijeva dijalog, a u borbi oko sadržaja očito su se izgubili odnosi. Ne možete u pregovorima ići na 100 posto svojih zahtjeva i ne uzeti u obzir drugu stranu. Uvijek morate ići u pravcu kompromisa. To nije idealno ni za jednu stranu, ali je jedino realno moguće ako želite zajedno krenuti dalje u određenom pravcu.

Oni se trude, pokušavaju još shvatiti gdje su došli i što bi sve trebali napraviti. Ne očekujem od njih neke velike rezultate, nego samo da koliko-toliko kvalitetno, u mjeri u kojoj je to moguće, dovedu mandat do kraja. Oni su, po mom mišljenju, tu da poprave imidž Vlade i da po mogućnosti dođu do nekih rezultata koji bi uoči parlamentarnih izbora mogli biti korisni za stranku. Došli su u različitim okolnostima. Nekima će trebati više vremena jer su ušli u potpuno novo područje, a drugima je prednost to što su već radili u resoru. Generalna je primjedba da su to mahom mladi ljudi, nedovoljno poznati i politički i stručno, što ne mora biti automatski negativno, ali će se njih više gledati. Imate tu i rutinere, kao što je ministar vanjskih poslova, a u Vladi su ostali i neki koji održavaju dosta visoku kvalitetu rada. Tu prvenstveno mislim na ministra Zdravka Marića. To je čovjek s rezultatima, ugodan u komunikaciji i s jako dobrim imidžom. Ljudi mu vjeruju, kažu da se s njim može razgovarati, a on se nikad ne postavlja iznad sugovornika i sve nastoji riješiti. On je, recimo to tako, model uspješnog političara što se tiče komunikacije, ali i rezultata. Baš zbog toga njega se rijetko portretira kroz prizmu Agrokora i njegov imidž nije ugrožen.

Što ako vas nešto drugo, poput priznanja Europske komisije i kreditnog rejtinga, drži čvrsto na poziciji?

To se onda drugačije prezentira. Uvijek treba imati u vidu to da je mnogo toga skriveno od naših očiju, ne samo u diplomaciji, za koju se kaže da bi trebala biti maksimalno transparentna, i da ne znamo sve dimenzije. No pohvale Europske komisije s jedne strane i velik broj potpisnika za referendum o mirovinskoj reformi s druge strane trebat će sada nekako pomiriti.

Ne udovoljavaju svi hrvatski političari međunarodnim zahtjevima. Zoran Milanović ostavljao je dojam prznice, opirući se stranim moćnicima, od slučaja s frankom do lex Perkovića.

Zoran Milanović oduvijek je imao imidž političara koji provocira, dominira, pritom ima informacije, inteligentan je, dobro se snalazi, ali ne zna održavati dobre odnose s ljudima. I to se pokazalo njegovom najvećom slabošću. Sve ukazuje na to da on - ako ne promijeni nešto na toj liniji - neće doživjeti uspjeh na izborima. On bi mogao biti nekakvo, uvjetno rečeno, osvježenje u smislu čvrstoće stavova, jasnoće u izričaju, zastupanja određenih vrijednosti i politika, ali s druge strane, bez simpatije i podrške birača neće dobiti tu priliku. Dakle on mora zaboraviti na sebe, probati osluškivati ljude, shvatiti što ih muči i kako im se može približiti. Taj njegov problem pokušao je riješiti i Alex Braun, ali je zbog kratkoće vremena postalo očigledno da se pokušava naglo promijeniti nešto. A to opet ne pridonosi imidžu, nego ga na neki način kvari. Ne možete se dogovoriti da ćete od sutra biti drugi čovjek. Promjene se moraju, ako to hoćete dobro izvesti, zbivati postepeno, tako da ljudi ne vide nagle prijelaze. Jedini spas za kandidata Milanovića je da zaista krene komunicirati drugačijim stilom. Glasove nikad ne možete dobiti samo rezolutnim stavovima, nego vas ljudi moraju prihvatiti i moraju vam vjerovati.

Idemo dalje s predsjedničkim kandidatima. Kakav vam je Mislav Kolakušić?

On je još uvijek velika enigma. Očito ima neki svoj stil, ali kamo će ga i kako taj stil odvesti, ne zna se. Vidjet ćemo hoće li i predsjedničku kandidaturu voditi isključivo preko društvenih mreža, jer on vrlo minimalistički nastupa u medijima, a kada nastupi, prezentira planove koji nisu previše realno utemeljeni. Ne možete biti i eurozastupnik i kandidat za predsjednika i premijera i ministra – to je svima jasno. Moguće je i da on iznosi takva očekivanja nastojeći prvenstveno fascinirati ljude širinom svojih mogućnosti. Vjerujem da će ga birači ostaviti tamo gdje jest, u Bruxellesu, da od tamo radi što može. Imali smo već kandidata koji su se pojavili niotkud i osvojili lijep postotak glasova, sjetite se samo Borisa Mikšića. Svi su mislili, evo nešto novo u hrvatskoj politici. To su zvijezde koje naglo zasjaje i vrlo brzo ugasnu.

Je li u toj kategoriji i Dalija Orešković? Prije kandidature Miroslava Škore bila je treća po rejtingu, s time da je u drugom krugu izbora prolazila bolje od Milanovića.

Dalija Orešković je dobro počela, kao novo, mlado, obrazovano lice s političkim potencijalom. Mislim da je ona čisto strateški pogriješila na startu i ostala je bez najbliskijih suradnika umjesto da je rasla i razvijala se. Nije ostvarila potrebnu vezu s ljudima, nije joj dovoljan broj birača povjerovao. Na kraju smo više znali protiv čega je i što neće, nego što možemo očekivati ukoliko se pojavi na nekoj funkciji. Treba isticati ono dobro što mislite napraviti, zašto to mislite napraviti, ne možete biti samo kritični i ljutiti se. Ljudi ne nagrađuju ljutnju. I ovdje je, dakle, možda u velikoj mjeri kriva komunikacija jer unatoč znanju i dobrim namjerama, ona se nije izdignula kao liderica. Na tim pozicijama morate biti liderica.

Miroslav Škoro?

Neću reći da je Miroslav Škoro poput ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, premda ima sličnih elemenata u smislu popularnosti. Sve više osoba iz svijeta umjetnosti i zabave ulazi u politiku osvajajući ljude preko emocija. Živimo u vrijeme u kojem se sve više bavimo emocijama, volimo kad nas netko zabavlja, pozitivno usmjerava, daje nam lijepa obećanja. To svi vole čuti. Ozbiljni političari, naravno, to ne čine. Oni moraju realno prikazati situaciju i da, optimistički prikazati ono što kane raditi jer ne možete imate sljedbenike ako ste mračni i negativno raspoloženi. Ipak, malo je tih novih ljudi u politici polučilo neke stvarne rezultate. Ne možemo reći da se to možda ne može dogoditi i kod nas. Miroslav Škoro je kombinacija osobe koja je izrazito popularna u javnosti, a ima i formalno obrazovanje. Prilikom kandidature odapeo je neke strjelice i pokazao otprilike u kojem pravcu idu njegova razmišljanja. Ne bih to stručno analizirala jer nisam pravnica, ali komunikacijski je ukazao na to da se ljude općenito nedovoljno sluša, a nezadovoljni ljudi skloni su različitim metodama rješavanja koje im stoje na raspolaganju. Kako će to dalje ići, tko će biti njegova podrška i suradnici, tek ćemo vidjeti, ali on svakako spada u interesantnije kandidate.