Skenirali smo političku dramu u Banskim dvorima: Kakav je bio Plenković, čime je Murganić pobrala simpatije i što je bilo Žalac?

Premijer Andrej Plenković odradio je dobro rekonstrukciju Vlade, posebno uzevši u obzir sve okolnosti, no to se odnosi samo na komunikacijski dio i interakciju s javnosti. Sadržajno, postoji tu jako puno problema, smatra komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić, analizirajući za tportal najnovija događanja u Banskim dvorima. Smiljana Leinert Novosel ističe da od Plenkovića u komunikacijskom smislu nismo dobili odgovore na ključna pitanja: Koji su razlozi odlaska ministara, je li to nezadovoljstvo njihovim radom, loš imidž ili njihove afere. Obje naše sugovornice ugodno je pak iznenadila bivša ministrica obitelji

'U nastupu u kojemu je izgovarao imena novih ministara Plenković je djelovao nekako usamljen, kao Pale sam na svijetu, no s druge strane pojačao je dojam i informacije da je on jedini koji odlučuje o svemu. Čak je i Gordan Jandroković kao predsjednik Sabora objavio da je stranka dala mandat predsjedniku da autonomno donese odluku, što je dosta neuobičajeno za parlamentarnu demokraciju', smatra Mamić.

'U stvarnosti, ovo zvuči i izgleda kao prva Vlada koja bi se doista mogla nazvati Plenkovićevom i cijeli HDZ pristao je na to: u prošlosti je naslijedio velik broj kadrova koji su se smatrali kompromisom s Tomislavom Karamarkom i njegovom elitom, a sada bira potpuno sam. Očigledno je morao donijeti neke teške odluke jer ono što javnost želi i očekuje, barem kada je riječ o kadrovskim rješenjima, stranka ne želi. To vrijedi za sve, a ne samo za HDZ: želje građana najčešće su u potpunoj suprotnosti sa željama stranačkih elita i frakcija. A on kao predsjednik stranke i Vlade ovisi i o jednima i o drugima - stranci koja ga treba kandidirati, podržavati i financirati te biračima koji bi trebali glasovati za njega', dodaje Mamić.

U srži sadržajnih i suštinskih problema najnovije rekonstrukcije Vlade jest činjenica da je glavni kriterij smjene ministara ponovno njihova percepcija u javnosti, što je po njoj i dalje vrlo ozbiljan problem. 'Plenković se od početka ponaša konzistentno i nijednog svog ministra nije ukorio kada su afere počele izbijati, nego konstantno ponavlja da se radi o pritisku javnosti i medija. Percepcija doista jest iznimno važna u politici i on je svjestan toga, no za katarzu je potrebno i priznanje jer ipak postoje i uzroci loše percepcije i dojma u javnosti; takvo stanje nije nastalo ni iz čega. Tužno je to da nitko nije progovorio o stvarnim događajima i aferama, pa makar se vodio onom da se pola prašta onome tko prizna', kaže Mamić. U prijedlozima novih potpredsjednika Vlade ona iščitava Plenkovićeve prioritete na ulasku u posljednju godinu premijerskog mandata: Zdravko Marić tu je zbog projekta uvođenja eura, a Davor Božinović zbog pristupa Hrvatske šengenskoj zoni.

'Kod odlazećih ministara nagledali smo se svega i svačega, no iskreno moram kazati da me vrlo ugodno iznenadila Nada Murganić. Ona je jučer spremno komunicirala s medijima, a danas se jedina pojavila na sjednici Vlade, što je gesta odrasle, zrele, razumne i racionalne osobe, premda joj osobno sasvim sigurno nije bilo lako. S druge strane, Gabriela Žalac pokazala je potpuno nerazumijevanje vlastite uloge i neshvaćanje da ona nema što odlučivati o davanju izjava; to je naprosto njena dužnost. Javna sfera donosi puno privilegija, što ona zasigurno zna, ali i puno tereta ili obveze poput komunikacije s medijima', komentirala je Mamić potpuno ignoriranje novinara dojučerašnje ministrice. 'Upravo njena afera s Mercedesom bila je prva koja je izazvala bijes javnosti, da bi se ostale afere lančano nadovezivale. No ako je zbilja točno to da je kazala kako se osjeća poput silovane i ostavljene žene, to je ozbiljna uvreda svim žrtvama silovanja', zaključuje Mamić. Po reakciji Tomislava Tolušića ona smatra da verbalno možda jest bio spreman na smjenu i odlazak, no i da se radilo o jezičnoj figuri jer svi ostali znaci ukazuju na to da nije očekivao naći se u kvoti smijenjenih ministara.