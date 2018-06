Smerdel: Nije točno da su inicijative prikupile dovoljno potpisa

Treba li mijenjati izborni sustav? Mogu li promjene doći od građanskih inicijativa? Zašto se Ustavni sud (USUD) nije već očitovao? Jesu li ustavnopravni stručnjaci podijeljeni oko pitanja koja su postavile Inicijative Narod odlučuje o izbornom zakonu i inicijativa za povlačenje Istanbulske konvencije? Na ta i druga pitanja u Intervjuu tjedna Jasmine Popović na Hrvatskom radiju odgovarao je Branko Smerdel, stručnjak za Ustavno pravo.

"Moram upozoriti da, što se struke tiče - nije točno su inicijative prikupile dovoljan broj potpisa. Oni su proglasili da imaju potpise, a nisu ih ni predali. Godine 2010. kad je bila inicijativa oko Zakona o radu onda je ministar čak obećao i grafološku analizu 800 tisuća potpisa. Kad je institucija uvedena 2000. prva je inicijativa (za zaštitu Domovinskog rata i prekidu suradnje s Haškim sudom) također proglasila da ima potpise, ali to nije nikad provjeravano i pušteno je da 'odumre po logici da nema zakona'. Inzistiram na tome da se poštuje procedura. Pravni princip mora doći puno više doći do izražaja. Vlast i Vlada trebali pu pokazati puno više obzira prema Ustavu, pravu i zakonu", kazao je na Hrvatskom radiju Branko Smerdel.

'Institucija referenduma u zakon je uvedena je 2010. i tad je, unatoč upozorenjima struke u propisu stajalo kako se na referendumu može odlučivati o svakom pitanju iz nadležnosti Sabora. Godine 2002. postalo je jasno da je to nemoguće i izmijenjen je Ustavni zakon o USUD-u - prema kojemu je odluka o mogućem referendumu prepuštena Ustavnom sudu. Pogrešna je interpretacija predsjednika USUD-a Miroslava Šeparovića da oni mogu donijeti odluku samo ako im upit pošalje Sabor. Ako su prije četiri godine intervenirali u pitanje prikupljanja potpisa oko ustavne definicije braka, s upozorenjem vlastima - onda se to zove presedan i taj ih presedan obvezuje", kazao je Smerdel.

Dodao je kako u USUD-u ima barem četiri suca za koje će protivnici tražiti izuzeće - to su Mato Arlović, Josip Leko, Ingrid Antičević Marinović i Davorin Mlakar.

Smerdel je kazao kako je mislio da će se po pitanju referenduma nakon 2010. stručnjake više uvažavati. "To ima veze s tradicijama. Neke države koliko god bile napredne, na ustavnom području ne mogu same sa sobom izaći na kraj. Primijerice Italija. Mogu se pozvati na sociiologa Tomašića da je to 'rezultat gorštačke orjentacije u populaciji koja je skloniija borbi nego pridržavanju pravilima'. Ustav se i danas shvaća kao pitanje ustavnih pravnika i par ludih profesora, ali Ustav se tiče svih. To je prva shvatila grupacija koju vodi gospođa Željka Markić", kazao je Smerdel.

Povlačenje Istanbulske konvencije po njegovom mišljenju - nije moguće. "Radi se o međunarodnom instrumentu za kojega vrijedi da potpisuje nakon što su unutarnja pitanja uređena i za to se ne mogu prikupljati potpisi", rekao je Smerdel.

Naglasio je kako on još od 2010. godine inzistira na tezi da Hrvatska uopće nema uvjeta za održavanje referenduma. Za nagradu su ga, kaže, izbacili iz Odbora za Ustav.