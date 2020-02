Slovenski premijer: Koronavirus je na našim granicama, panika bi samo izazvala štetu

Koronavirus je na slovenskim granicama i očekujemo da će Slovenija uskoro zabilježiti prvi slučaj zaraze, no treba svakako izbjeći stvaranje panike i širenje dezinformacija, što može izazvati dugoročnu štetu, kazao je u četvrtak slovenski premijer Marijan Šarec.

"Do danas u 12 sati nemamo nijednog zaraženog, ali očekujemo da će se to prije ili kasnije dogoditi jer su slučajevi infekcije već zabilježeni u susjednim državama", kazao je Šarec nakon sjednice vlade. "Situacija je ozbiljna, ali se širenjem panike i dezinformacija stanje može samo pogoršati i izazvati dugoročna šteta", kazao je, dodavši da vlada i stručna tijela prate situaciju iz sata u sat. Najavio je da će javnost biti obaviještena o prvom potvrđenom slučaju zaraze čim se ona dogodi, te da će se reagirati na primjeren način. Šarec upozorava na mogućnost širenja lažnih vijesti i dezinformacija, kao one o Slovencu koji je navodno inficiran u susjednoj Austriji, iako je test potvrdio da nije zaražen.