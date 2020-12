Slovenski infektolog iz Berlina: Maske ćemo vjerojatno morati nositi do kraja 2021. godine

Slovenski infektolog iz Sveučilišne bolnice Charite u Berlinu Andrej Trampuž kazao je da računa da se zbog cijepljenja na ljeto možemo nadati normalizaciji života, ali i to da će nam maske sigurno trebati još do kraja 2021.

'To što imamo cjepivo i što smo počeli s cijepljenjem u cijeloj Europi, jedna je od najboljih vijesti s medicinskog, socijalnog, ekonomskog stajališta. To će trajati nekoliko mjeseci dok cijepimo dovoljno ljudi dok se zaustavi ovaj val. Možemo se nadati da ćemo u ljetnim mjesecima dobiti nazad normalnost i slobodu koju smo imali prije', kazao je Trampuž za N1 i prognozirao: 'Vjerojatno ćemo maske morati nositi i paziti do kraja 2021. godine.'

Ono što bi trebala biti dobra vijest, kazao je, jest to što vjerojatno neće biti lockdowna.