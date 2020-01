Slovenci o Milanovićevoj pobjedi: Ovo bi mogao biti dobar početak

Pobjeda Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima održanima u Hrvatskoj u nedjelju bila je "glatka" unatoč najavama da će razlika između njega i dosadašnje predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović biti vrlo tijesna, navode u prvim reakcijama slovenski mediji koji još ne objavljuju detaljnije komentare.

Što se tiče odnosa sa Slovenijom, tu prema ocjeni slovenskih medija, ne treba očekivati velike promjene budući da je i arbitražni spor i izlazak Hrvatske iz granične arbitraže došao u vrijeme bivše vlade koju je vodio Milanović, ali se u njegovim riječima u kampanji ipak vidi napredak.

"Bilo kakvih bitnih pomaka u odnosima sa Slovenijom ne treba očekivati, osobito kad je riječ o implementaciji arbitražne presude, i to bez obzira na to što šef države i u Hrvatskoj ima neke ovlasti na vanjskopolitičkom području. No, moglo bi barem doći do nekih pomaka u odnosima na općoj razini kojih sada zapravo nema. Na kraju krajeva, Milanović upravo Sloveniju vidi kao najvažnijeg saveznika u Europskoj uniji, a to bi mogao biti dobar početak", navodi mariborski list "Večer".